Экспресс на 9 января с коэффициентом 18.08: добыча Билялетдинова, скукота без Халка

Ещё одна проверка сил Зинэтулы и его команды. В Турции не стоит ждать града голов, поэтому бразилец был бы кстати.

Закончились выходные, а это значит, что самые громкие события берут перерыв. Несмотря на это, в понедельник тоже есть на что посмотреть. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 18.08 на матчи, которые пройдут сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 9 января

«Сибирь» находится в отличной форме, одержав пять побед в шести матчах. Домашняя серия началась с поражения в матче с «Барысом», но затем новосибирцы выиграли в трёх встречах подряд.

После назначения на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова клуб сначала оступился, но затем выиграл в трёх матчах подряд с суммарной разницей шайб 7:2. «Сибири» будет сложно справиться с соперником, который находится на подъёме после назначения нового тренера. К тому же хозяева матча имеют на один день отдыха меньше. Поставим на победу «Ак Барса» в основное время за 2.65.

Прогноз на матч Суперлиги «Истанбул Башакшехир» — «Адана Демирспор» 9 января

Не будь на выходных стамбульского дерби, и этот матч безоговорочно стал бы центральным в туре, ведь встречаются команды, которые занимают третье и четвёртое места. С началом зимнего отрезка «Истанбул» смог опередить «Адану», но в прошлом туре едва не растратил своё преимущество, сыграв вничью с «Газиантепом».

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После ухода Дзюбы нам всё равно есть смысл следить за «Аданой», так как теперь за неё будет выступать Халк, но к этому матчу он ещё не приехал. Очень жаль, мог бы помочь в пробивании крепкой защиты «Истанбула».

По игре вопросов к хозяевам не возникает. Они продолжают хорошие выступления, стараясь доказать, что могут бороться за высокие места. При этом у «Истанбула» до сих пор работает ставка на оборону, которая по турецким меркам вполне надёжная.

Именно поэтому хозяева нечасто радуют нас результативными матчами, а гости, в свою очередь, могут запросто упереться в хорошую защиту и не суметь раскрыть весь потенциал своей атаки. С ними уже такое было не раз. Наглядный пример – матч с «Бешикташем». Будет что-то похожее на ту игру, и обилия голов лучше не ждать. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

Прогноз на матч Суперлиги «Аланьяспор» — «Трабзонспор» 9 января

«Трабзонспор» очень мощно начал зимний отрезок с уверенной победы в матче с «Фенербахче», но дальше дела у него застопорились. Выезд к «Карагюмрюку» Магомеда Оздоева обернулся полным провалом и поражением со счётом 1:4. В прошлом туре клуб исправился за то поражение, но осадок остался.

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Гостевые матчи «Трабзонспор» проводит ощутимо хуже домашних. А тут ещё и кадровые потери, плюс соперник серьёзный и набравший хорошую форму. «Антальяспор» сугубо домашняя команда, которая в родных стенах может испортить настроение любому. Дома «Антальяспор» в основном чередует победы с ничейными результатами и проиграл только в одном матче из восьми.

С таким «Трабзонспором» хозяева могут побороться за очки. Обыграть их их вряд ли получится, так как гости обязательно найдут ключи к их не самой надёжной обороне. Результативная ничья тут смотрится закономерным исходом. Поставить на неё можно с коэффициентом 3.50.

Экспресс на матчи 9 января:

Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Сибирью» за 2.65.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Башакшехир» — «Адана Демирспор» за 1.95.

Ставка 3: ничья в матче «Аланьяспор» — «Трабзонспор» за 3.50.

Общий коэффициент: 2.65 Х 1.95 Х 3.50 = 18.08.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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