«Северсталь» — «Торпедо». Ларионов творит чудеса

Команда Профессора одержала победы в 9 из 10 последних встреч. Вот это да!

10 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.68.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 10 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Северсталь» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Торпедо» Нижний Новгород (10.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжает набирать обороты после международной паузы. 10 января состоится пять встреч. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Накопив сил в международный перерыв, «Северсталь» возобновила сезон с побед в четырёх из семи матчей регулярки. Проиграла она «Торпедо» (2:3 ОТ), «Витязю» (1:4) и «Ак Барсу» (1:2 ОТ). Обыграли череповчане «Сочи» (2:1 ОТ), минское «Динамо» (4:0), пребывающий в кризисе «Спартак» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (3:2).

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Учитывая то, что практически все победы были одержаны «сталеварами» в матчах с располагающимися на данный момент в нижней части сводной таблицы КХЛ командами, результаты не очень обнадёживают. К тому же пять из семи этих встреч проходили на домашнем стадионе в Череповце. Дальше — хуже.

В двух последних матчах КХЛ «Северсталь» уступила «Нефтехимику» (3:4) и с большим трудом обыграла «Куньлунь» (6:5). Андрей Разин отметил, что во встрече с нижнекамцами его подопечные сами себе «привезли» голы на ровном месте и только потом, когда терять уже было нечего, начали играть.

Во встрече с «Куньлунем» произошла похожая история. Уверенно проведя первый период, череповчане рассыпались во втором. Благо не пропустили больше и сумели отыграться с 3:5 в третьем периоде. Исправить этот недочёт у Разина не получается на протяжении всего текущего сезона. Потому «сталевары» и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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«Торпедо», в свою очередь, располагается на третьем месте не только в Западной конференции, но и в сводной таблице КХЛ. Перерыв пошёл команде на пользу как никому. За последние 10 встреч в регулярке автозаводцы потерпели только одно поражение — как раз в игре с «Северсталью» (2:3).

В овертайме подопечные Игоря Ларионова, помимо «Северстали», обыграли «Нефтехимик» (2:1 ОТ). Во всех остальных встречах одержали победы в основное время. Обыграли нижегородцы даже московское «Динамо» (3:1), которое тоже весьма впечатляюще возобновило сезон. Причём на выезде.

Стоит отметить, что в плане игры в гостях автозаводцы ощутимо прибавили. Незадолго до международной паузы они обыграли в Москве ЦСКА (4:2), затем разгромили «Куньлунь» (7:3), а теперь выиграли у «Динамо». Болельщикам «Торпедо» остаётся только ликовать, а также надеяться, что в плей-офф их клуб будет выступать не менее здорово.

В недавнем интервью лучший снайпер «Торпедо» Сергей Гончарук отметил колоссальный вклад Игоря Ларионова в результаты. Он подчеркнул, что специалист приучил команду из Нижнего Новгорода к быстрому мышлению и движению шайбы — всё через пас. Также, по мнению форварда, всё то, что запрещается в других командах, в его команде приветствуется.

Уникальная остроатакующая стратегия не только приносит великолепные плоды, но и влюбляет в себя нейтральных болельщиков. Думается, в предстоящем матче «Торпедо» одержит победу. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Имеющая много молодёжи «Северсталь» очень неуступчива. В последней очной встрече она даже одержала победу. Однако тогда у череповчан была мотивация — отомстить за поражение в предыдущем очном матче. Теперь всё наоборот — Игорь Ларионов берёт реванш у Андрея Разина.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» 10 января 2023 года

«Северсталь» выдала неплохой отрезок после международного перерыва, но бóльшую часть побед одержала в матчах с аутсайдерами. «Привозы» и нестабильность никуда не делись. «Торпедо» же одержало победы в 9 из 10 последних матчей в КХЛ. Клуб пребывает в великолепном тонусе. Заметно улучшилась игра на выезде. Думается, Игорь Ларионов отомстит сталеварам за поражение в последней очной встрече.

Ставка: победа «Торпедо» в матче за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

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