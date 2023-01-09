«Интер» — «Парма». С Буффоном могли быть шансы

Экс-голкипер «Ювентуса» не сможет помочь своей нынешней команде, так как находится в лазарете.

10 января состоится матч Кубка Италии «Интер» — «Парма». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех клуба из Пармы оценён экспертами в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Парма» 10 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Интер» — «Парма» (10.01.2023)

Позади уже 17 туров Серии А. На 10 января запланирована встреча, которая откроет программу 1/8 финала Кубка Италии. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» примет «Парму». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Интер» не лучшим образом начал сезон, но затем набрал впечатляющий ход. Он потерпел поражение только в одном из девяти последних матчей чемпионата Италии — с «Ювентусом» (0:2), на выезде. Также «нерадзурри» на выезде сыграли вничью с «Монцей» (2:2). Во всех остальных встречах они одержали победы, в частности с лидирующим «Наполи» (1:0).

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На выезде «змеи» частенько испытывают проблемы. На домашнем стадионе, что в прошлом сезоне, что в текущем, они выступают очень хорошо. За 11 матчей во всех официальных турнирах на своём поле подопечные Симоне Индзаги проиграли только во встречах с «Баварией» (0:2) в Лиге чемпионов и «Ромой» Жозе Моуринью (1:2) в Серии А.

Во всех остальных матчах «нерадзурри» одержали уверенные победы, порадовав своих болельщиков результативностью. За этот отрезок времени они забили 25 голов. Сами пропустили всего лишь шесть мячей. Сдаётся, в предстоящем матче миланцы не оставят никаких шансов клубу из Пармы.

«Парма» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии В. За последние шесть туров она выиграла только во встрече с «Брешией» (1:0). Вничью жёлто-синие сыграли с «Кальяри» (1:1) и располагающейся неподалёку от зоны вылета «Венецией» (2:2).

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Во всех остальных играх «крестоносцы» уступили, хотя в соперниках были середняки Серии В. Возможно, результаты были бы лучше, если бы Джанлуиджи Буффон был в строю. Нестареющий экс-голкипер «Ювентуса» не так давно заявлял о том, что не планирует завершать карьеру футболиста в ближайшем будущем. Он отмечал, что чувствует запас свежести и энергии.

Однако травмы могут заставить Буффона изменить данное решение. К сожалению, 44-летний вратарь получил повреждение в начале текущего сезона и угодил в лазарет на длительный срок. Сколько времени займёт восстановление — пока точно неизвестно. Остаётся лишь пожелать ему скорейшей поправки.

К Кубку Италии «Интер» всегда относился с предельной серьёзностью. В минувшем сезоне ему удалось выиграть не только его, но и Суперкубок Италии. Думается, в грядущей игре «нерадзурри» одержат победу и не пропустят. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.20.

Как мы отметили ранее, за 11 матчей во всех турнирах дома «нерадзурри» пропустили всего лишь шесть мячей. При этом большая их часть пришлась на встречи с сильными соперниками. Во всех остальных случаях надёжным голкиперам «Интера» — Самиру Хандановичу и Андре Онана — удавалось сохранить свои ворота на замке.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Интер» — «Парма» 10 января 2023 года

Стены домашнего стадиона дают «Интеру» солидное преимущество. Плюс у «нерадзурри» всё в порядке с настроем на турнир. «Парма» добыла не лучшие результаты в последних шести турах Серии В. Если уж с равным по силе соперником она испытывает серьёзные проблемы, то «змеям» ей вряд ли удастся навязать борьбу. В конце концов, у жёлто-синих гораздо меньше ресурсов.

Ставка: «Интер» выиграет и не пропустит за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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