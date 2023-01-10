«Лорьян» — «Монако». Головин загладит вину

Россиянин не забил пенальти в матче с «Родезом», вследствие чего его команда покинула турнир. Надо исправляться.

11 января состоится матч 18-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Лорьяна» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Монако» 11 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лорьян» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» (11.01.2023)

В текущем розыгрыше чемпионата Франции миновало уже 17 туров. На 11 января запланирована встреча, которая закроет программу 18-го тура. На стадионе «Ив Алленма» в городе Лорьян померяются силами местный «Лорьян» и «Монако». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

За счёт смены главного тренера и ставки на молодёжь «Лорьян» здорово прибавил относительно минувшего сезона. Был даже довольно продолжительный отрезок времени, когда клуб шёл на третьем месте. Сейчас он располагается на шестой строчке.

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Падение произошло из-за результатов оранжевых в последних семи матчах. За этот период они обыграли только «Анже» (2:1). Вничью сыграли с «Реймсом» (0:0), «Труа» (2:2) и «Страсбургом» (1:1). Поражения потерпели в играх с «Ниццей» (1:2), «ПСЖ» (тоже 1:2) и «Монпелье» (0:2).

В некоторых из этих матчей подопечные Режиса Ле Бриса действительно сыграли не лучшим образом. Например, они не сумели дожать оставшийся на 46-й минуте в меньшинстве «Реймс», а также не смогли забить «Монпелье». Всем остальным результатам есть логическое объяснение.

Во встрече с «Труа» из-за полученной травмы не принимал участия лучший бомбардир «Лорьяна» — Теремас Моффи. «Ниццу» «мерлузовым» не удалось обыграть из-за Каспера Шмейхеля. Голкипер «орлят» выдал ряд потрясающих спасений. Он отразил целых шесть ударов.

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Лидирующему «ПСЖ» оранжевые дали весьма неплохой отпор, но звёздный состав парижан не позволил им зацепиться за очки. И, наконец, со «Страсбургом» «Лорьян» играл на выезде. Так или иначе, после международной паузы он вернулся с новыми силами и уверенно обыграл «Анже» в Лиге 1, а также выиграл у «Ла-Шатеньере» (6:0) в Кубке Франции.

У «Монако» могут возникнуть серьёзные трудности в предстоящем матче. В текущем сезоне ему очень сильно не хватает стабильности. По большей части именно из-за этого монегаски вылетели из Лиги чемпионов и с трудом добыли путёвку в плей-офф Лиги Европы. На данный момент, они занимают пятую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Команда выиграла четыре из семи последних матчей. Причём все победы были одержаны в играх с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Вничью подопечные Филиппа Клемана сыграли с «Клермоном» (1:1). Поражения потерпели во встречах с «Лиллем» (3:4) и «Марселем» (2:3).

Бельгийскому тренеру есть за что предъявить. Семь пропущенных мячей всего за два матча — это совсем не дело. На дистанции у красно-белых также отчётливо проглядываются проблемы оборонительного характера. Несмотря на старания многократно выручавшего Александра Нюбеля, за 26 матчей во всех официальных турнирах «Монако» пропустил 37 мячей.

Именно из-за нехватки надёжности в защите монегаски вылетели из Кубка Франции, уступив в матче 1/32 финала аутсайдеру Лиги 2 «Родезу» (2:2, 4:5 пен.). Хотя, безусловно, также им попросту не повезло. К слову, в серии послематчевых пенальти не сумел реализовать свою попытку Александр Головин. Полузащитник пробил выше ворот.

Россиянин пребывает в потрясающей форме. В каждом из пяти последних туров Лиги 1 он неизменно отмечался результативными действиями. За этот отрезок Головин забил три гола, а также отдал две результативные передачи. Остаётся лишь надеяться, что нереализованный 11-метровый удар не отразится негативно на его психологическом состоянии.

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Думается, в предстоящем матче будет много голов, причём с обеих сторон. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Помимо проблем оборонительного плана, у монегасков имеется отличная линия атаки. За 17 туров в чемпионате Франции они забили 33 мяча.

«Мерлузовые» за этот же период времени забили не сильно меньше — 28 мячей. Сами пропустили тоже прилично — 24. На наш взгляд, у соперников примерно одинаковые шансы на победу. Скорее всего, игра будет проходить на равных скоростях и закончится большим количеством интересных событий.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Монако» 11 января 2023 года

На двоих «Лорьян» и «Монако» забили в текущем розыгрыше чемпионата Франции 61 мяч. Пропустили тоже немало — 47. Есть все основания полагать, что и в этот раз они устроят голевое шоу. Монегаски очень часто пропускают именно в матчах с сильными соперниками. То, что встреча состоится в Лорьяне, также усложняет их положение. При таком раскладе в победу «мерлузовых» верится даже немного больше. Однако хочется верить, что Головин исправится за провал в Кубке Франции.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 11.25.

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