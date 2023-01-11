Экспресс на 11 января с коэффициентом 7.3: Месси вернётся, Головин исправится

11 января пройдут очередные матчи в Лиге 1, а испанские команды начнут сражаться за Суперкубок. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» 11 января

«Реал» Мадрид за последние пять туров Примеры потерял восемь очков — сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а также проиграл «Райо Вальекано» (2:3) и «Вильярреалу» (1:2). Этими осечками воспользовалась «Барселона», потеснив «Королевский клуб» с первой строчки турнирной таблицы. Подопечные Карло Анчелотти теперь в роли догоняющих, отставая от каталонцев на три очка. Команда нуждается в положительных эмоциях, и успешная защита титула может стать подсластительной пилюлей.



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«Королевский клуб» активно играет в атаке. Игроки наносят по 17,3 удара, из которых 5,7 приходятся в цель. За 16 туров забили 36 голов, в 11 из них принял участие Карим Бензема. На счету французского нападающего восемь голов и три ассиста, причём три мяча он забил в двух матчах после ЧМ.

Он отправился вместе со сборной Франции на мундиаль в Катар, но не сыграл ни одного матча. Первая причина — травма, а вторая — Дидье Дешам не желал видеть игрока «Реала» в составе. Карим мотивирован доказать тренеру национальной команды, что он сделал не верную ставку и, вероятно, с ним в стартовой обойме у Франции было бы больше шансов на победу.

«Валенсия» далека от оптимальной игровой формы. Эдинсон Кавани с партнёрами по команде в последнем матче Примеры не сумели вскрыть одну из самых дырявых защитных линий чемпионата. Они нанесли 11 ударов, из которых лишь два в створ ворот «Кадиса» (0:1).

При таких раскладах рекомендуем вариант победа «Реала» с форой (-1) за 1.88.

Прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Анже» 11 января

Лионель Месси наконец-то закончил с празднованиями после победы в чемпионате мира и вернулся в Париж. Но его встреча с главным соперником по финалу Килианом Мбаппе откладывается. Напарник Месси по нападению провёл два матча чемпионата и всё-таки решил воспользоваться предоставленным правом на неделю отдыха.



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Парижане очень плохо провели первые два матча после паузы. Победа над «Страсбургом» (2:1) была добыта только на 96-й минуте, а выезд к «Лансу» обернулся катастрофой – 1:3. Стоит отметить, что «Страсбург» идёт в зоне вылета, а «Ланс» – главный преследователь «ПСЖ», который сократил отставание до четырёх очков.

Ближайший соперник парижан замыкает турнирную таблицу. «Анже» проиграл девять подряд игр в чемпионате. Не помогла и смена тренера. Команду возглавил директор тренировочного центра «Анже» Абделазиз Буазама, не имеющий ранее опыта работы на должного главного тренера.

Футболисты «ПСЖ» продолжают адаптацию к Лиге 1 после паузы на чемпионат мира, но проблемы это принесёт в матчах с более сильными соперниками. Впрочем, даже замыкающий таблицу «Анже» – не мальчик для битья. Эта команда редко проигрывает с разницей более чем один мяч. Лишь в одной из семи последних игр с участием «Анже» было забито более трёх мячей. Столь же относительно невысокая результативность наблюдалась и в трёх из четырёх последних личных встреч «Анже» с парижанами. Поставить на тотал меньше 3.5 мяча в букмекерской конторе «Марафон» можно с коэффициентом 2.05.

Прогноз на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Монако» 11 января

Во французском чемпионате постепенно всё встаёт на свои места. «Лорьян» слишком мощно стартовал, заставив поверить в то, что сможет претендовать на Лигу чемпионов. Однако после семи побед в девяти стартовых турах «мерлузовые» уже на протяжении семи игр не могут выиграть даже двух матчей подряд. В прошлом туре команда одержала верх над «Анже» (2:1), который занимает последнее место в лиге, но эта победа стала первой на данном отрезке.

Кроме того, у «Лорьяна» всерьёз разладилась оборона, ведь в четырёх из шести предыдущих встреч он стабильно пропускал минимум два мяча за матч. «Монако» за ошибки в обороне в нынешней форме точно накажет.

Монегаски с сентября потерпели всего два поражения, а в пяти последних матчах удалось раздобыть четыре победы – уступили минимально лишь «Марселю» (2:3). Важно отметить, что гости наладили реализацию, а ключевая роль в преображении игры в атаке отведена Александру Головину – россиянин впервые за карьеру в Лиге 1 отметился результативным действием пятый матч подряд.

На выезде «Монако» также одержал победы в двух предыдущих играх. Команда Филиппа Клемана сейчас очевидно сильнее и будет очень мотивирована после вылета из Кубка, поэтому её победу с коэффициентом 1.9 не следует игнорировать.

Экспресс на матчи 11 января

Ставка 1: победа «Реала» над «Валенсией» с форой (-1) за 1.88.

Ставка 2: ТМ 3.5 в матче «ПСЖ» — «Анже» за 2.05.



Ставка 3: победа «Монако» над «Лорьяном» за 1.9.

Общий коэффициент: 1.88 Х 2.05 Х 1.90 = 7.3.

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