«МЮ» — «Ман Сити». У Холанда особое отношение к дерби

В последнем очном матче норвежец оформил хет-трик и сделал два ассиста. У тен Хага есть повод волноваться.

14 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (14.01.2023)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 14 января запланировано шесть встреч 20-го тура. В самой ранней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в манкунианском дерби померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

В последней очной встрече «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение со счётом 3:6. Однако с тех пор прошло немало времени. После международного перерыва «красные дьяволы» вернулись отличной форме и настроении. Команда преобразилась и строит планы на будущее.

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Ушёл Криштиану Роналду — улучшились дисциплина и качество командного футбола «красных дьяволов». Результаты тоже. В шести последних матчах во всех официальных турнирах «МЮ» одержал уверенные победы. В каждой из этих встреч забитыми мячами отметился Маркус Рашфорд.

Англичанин пребывает на пике своей формы, в частности благодаря Эрику тен Хагу. В преддверии встречи 18-го тура с «Вулверхэмптоном» специалист исключил его из стартового состава за опоздание на игру. По итогу нападающий появился на поле в начале второго тайма и забил гол, который принёс победу.

Позднее тен Хаг отметил, что Рашфорд правильно отреагировал на применённую дисциплинарную меру. Помимо англичанина, великолепную форму набрали Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен и Каземиро. Причём португалец и датчанин прибавили именно за счёт стабильности и сильных качеств бразильца. Они стали получать больше свободы действий и пространства.

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«Манчестер Сити» тоже в весьма неплохом тонусе вернулся после международной паузы. Только провёл он не шесть матчей во всех официальных турнирах после международной паузы, а пять. За этот отрезок времени «горожане» один раз сыграли вничью — с «Эвертоном» (1:1). Во всех остальных встречах одержали победы.

В АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Лидс» (3:1) и «Челси» (1:0). В Кубке лиги выиграли в матче с «Ливерпулем» (3:2). В Кубке страны разгромили «Челси» (4:0). Последний случай наиболее интересен, так как испанский специалист предоставил отдых практически всем ключевым футболистам «Манчестер Сити».

Безусловно, «Челси» сейчас переживает не лучшие времена. «Аристократы» терпят серьёзные кадровые потери и не могут найти свою игру. Тем не менее нельзя не отметить потрясающую глубину состава «горожан». Гвардиоле даже не потребовалось выпускать на поле своё главное оружие — Эрлинга Холанда.

Вероятно, испанец решил поберечь силы норвежца для встречи с «Манчестер Юнайтед». Прямо сейчас Холанд возглавляет таблицу лучших бомбардиров АПЛ. На его счету 21 забитый мяч и три голевые передачи в 16 матчах. Весьма велика вероятность того, что в предстоящем матче он вновь порадует болельщиков своей команды результативностью.

На матчи с «Манчестер Юнайтед» у Холанда имеется особая мотивация. Связана она с небезызвестным инцидентом между отцом норвежца и бывшим футболистом «красных дьяволов» Роем Кином. К слову, в последней личной встрече Эрлинг оформил хет-трик, а также отдал два голевых паса.

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В то же время, как мы уже отметили ранее, «МЮ» ощутимо прибавил после международного перерыва. Плюс предстоящий матч состоится на «Олд Траффорд». Думается, голов будет много с обеих сторон. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

На последнем отрезке сезона «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» очень хороши. Команды располагаются в верхней части турнирной таблицы АПЛ. Мотивации у обеих хоть отбавляй. На двоих соперники забили за 19 туров в АПЛ 73 мяча. Последняя личная встреча закончилась большим количеством голов с обеих сторон. Думается, в этот раз будет нечто подобное.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.

Экспресс с коэффициентом 8.91.

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