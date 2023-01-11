«Барыс» — ЦСКА. Казахстанцам нужна энергия

Скабелка рассказал, чего не хватает для победы его клубу, но ничего не изменится.

12 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — ЦСКА. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу гостей. Поставить на победу клуба из Астаны в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20, а шансы москвичей оценены в 2.15. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА 12 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.47, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — ЦСКА (12.01.2023)

12 января в КХЛ пройдут лишь три матча. В одном из них на льду стадиона «Барыс-Арена» в Астане местный «Барыс» примет ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. В прошлом сезоне КХЛ команды обменялись выездными победами. Чего ожидать от их первой встречи в текущем сезоне?

Казахстанская команда ведёт ожесточенную борьбу за место в зоне плей-офф. «Снежные барсы» заметно активизировались. Они выиграли 8 из 14 последних игр. С 48 очками после 50 игр подопечные белорусского специалиста располагаются на восьмой строчке, опережая ближайшего преследователя на два очка.

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На текущий момент сразу четыре представителя Восточной конференции претендуют на восьмое место. К решающему отрезку «Барыс» подходит в неплохой форме. Команда Андрея Скабелки прибавила во многих игровых компонентах. На своём льду она играет уверенней. В последних домашних играх «снежные барсы» контратаковали большими силами.

Линден Вей и Никита Михайлис великолепно проявили себя в последних встречах. Канадский легионер набрал 10 (1+9) очков, а игрок сборной Казахстана — 7 (3+4).

ЦСКА достойно преодолел непростой турнирный этап. За последние 17 игр команда Сергея Фёдорова 13 раз встречалась с представителями топ-8 чемпионата КХЛ. На этом отрезке армейцы потерпели поражения в семи встречах и взяли реванш у большинства обидчиков.

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За 48 игр ЦСКА набрал 67 очков. Клуб поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от СКА составляет 13 очков, при этом у подопечных Сергея Фёдорова две встречи в запасе. Однако смогут ли они набрать в них максимальное количество очков?

К предстоящему матчу армейцы подходят после поражения во встрече с кризисным «Автомобилистом» (2:4). Оно прервало серию ЦСКА из шести побед. Примечательно, что Никита Нестеров с одноклубниками активнее соперника играли в атаке, но были менее эффективны.

«Барыс» и ЦСКА провели 27 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у армейцев 18 побед в активе, а хозяева записали на свой счёт лишь девять выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Сергея Фёдорова — 91:66.

ЦСКА превосходит соперника во всех игровых аспектах. Подопечные Сергея Фёдорова выиграли в шести из семи последних матчей. Они мотивированы реабилитироваться за поражение в игре с кризисным «Автомобилистом» (2:4), для которого победа стала первой за последние 10 матчей. От этого обидней, поэтому армейцы выместят всю злость на казахстанской команде.

При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на победу ЦСКА за 2.15. Скабелка после поражения во встрече с «Адмиралом» сетовал на отсутствие энергии, которой не хватило для победы. Откуда ей взяться во встрече с армейцами?

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА 12 января 2023 года

Кризисные екатеринбуржцы прервали победную серию армейцев. «Автомобилист» эффективнее распорядился своими моментами. Москвичи постараются реабилитироваться после досадного поражения. На фоне разницы в классе и опыте рекомендуем ставку на победу красно-синих за 2.15.

Ставка: победа ЦСКА за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 8.90.

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