Экспресс на 13 января с коэффициентом 7.5: Хвича и Сетьен входят во вкус

13 января пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс» 13 января

«Астон Вилла» готовится к матчу с «Лидсом» в плохом настроении. Команда Унаи Эмери умудрилась вылететь из Кубка Англии, уступив «Стивениджу» из четвёртого дивизиона. Понятно, что испанский тренер применил ротацию, однако совсем уж вторым составом это было назвать нельзя. В старте вышли шесть игроков, которые чаще всего выходят на замену в матчах АПЛ. Но во время шокирующей развязки, когда «Стивенидж» забил два гола в концовке встречи, на поле уже находились вышедшие со скамейки запасных ещё пять игроков основы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

После того как Эмери возглавил «Астон Виллу», он проиграл четыре матча при трёх победах и одной ничьей. Но все три победы были знаковые – над «МЮ» (3:1), «Брайтоном» (2:1) и «Тоттенхэмом» (2:0). Похоже, на большие матчи бирмингемцам настраиваться легче, чем на игры с командами попроще.

«Лидс» как раз такая команда. Вот уже шесть матчей подряд подопечные Джесси Марша не могут победить – три подряд поражения, а затем три подряд ничьих. «Лидс» тоже был близок к конфузу в Кубке Англии, но сравнял счёт в добавленное время игры с «Кардиффом» из Чемпионшипа – 2:2. Этот матч стал четвёртым за пять последних встреч, в котором было забито не менее четырёх мячей.

«Астон Вилла» не может победить дома три матча подряд, а «Лидс» в новогодние праздники отбирал очки у «Ньюкасла» и «Вест Хэма». К кадровым проблемам в защите у хозяев поля добавилась дисквалификация основного опорника Леандера Дендонкера. Рискнём зайти на то, что гости не проиграют за 1.92.

Прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Вильярреал» 13 января

«Вильярреал» возвращается на свой привычный уровень и вновь претендует на место в Лиге чемпионов. У команды Кике Сетьена три победы подряд, а в последнем туре удалось выгрызть три очка в домашнем матче с «Реалом» (2:1). Тем не менее сейчас «жёлтой субмарине» предстоит серьёзный вызов, ведь на выезде она играть в нынешнем сезоне не умеет. Минимальная победа над «Эспаньолом» в ноябре стала первой для неё за шесть последних встреч.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Более того, за этот период «Вильярреал» забил всего один гол – по средней результативности в гостевых матчах он находится на дне турнирной таблицы. В то же время на статусе фаворита это всё никак не скажется, так как «Сельта» нынче не способна бросать вызов соперникам из первой шестёрки. Клуб из Виго одержал победу в прошлом туре над худшей командой чемпионата «Эльче» (1:0), однако в девяти предыдущих играх у него всего одна победа и пять поражений.

Отобрать очки удавалось также у конкурентов в борьбе за выживание «Хетафе» и «Севильи». Кроме того, на домашнем стадионе «кельты» не выигрывают на протяжении четырёх туров и в каждом из этих матчей не забивали больше одного мяча. Таким образом, сейчас стоит рассмотреть ставки на результативность. «Вильярреал» мало забивает в гостях, но у него вторая лучшая оборона лиги. Основной ставкой возьмём «обе забьют – нет» за 1.95.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 января

0 в графе «поражения» у «Наполи» исчез в первом же матче после паузы. «Интер» в бескомпромиссном стиле обыграл лидера, полностью перекрыв сильные стороны неаполитанцев. Лидер в прошлом туре сорвал злость на скромной «Сампдории», имея все шансы довести дело до разгрома, но помешала реализация моментов. «Наполи» продолжает лидировать с серьёзным отрывом в семь очков от «Милана» и «Ювентуса».

«Ювентус» выиграл уже в восьми матчах подряд в Серии А. Туринцы полностью исправились за проваленный старт сезона и набрали крейсерскую скорость. В выездных матчах у «Юве» четыре победы подряд со счётом 1:0. Правда, игру туринцев после перерыва сложно назвать уверенной, победы во встречах с «Кремонезе» и «Удинезе» были добыты с большим трудом. «Ювентус» дважды забивал единственный решающий гол только в самой концовке матча.

Хоть «старая синьора» и идёт на длительной победной серии, но сейчас она не в той форме, чтобы без проблем продлевать её, особенно в матчах с сильными соперниками. Гости мучились со скромным «Кремонезе» и «Удинезе», который далёк от оптимальной формы, матч с лидером не сулит им ничего хорошего. Предлагаем поставить на победу «Наполи» с коэффициентом 2.01.

Экспресс на матчи 13 января

Ставка 1: «Лидс» не проиграет «Астон Вилле» за 1.92.

Ставка 2: «обе забьют – нет» в матче «Сельта» — «Вильярреал» за 1.95.

Ставка 3: победа «Наполи» в матче с «Ювентусом» за 2.01.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.95 Х 2.01 = 7.5.

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