Холанд останется без хет-трика. Чем закончится дерби «МЮ» — «Ман Сити»?

Норвежец в последней очной встрече забил три мяча, но в этот раз голов будет очень мало.

14 января состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, а успех «красных дьяволов» оценивается аналитиками в 4.44. Ничья доступна за 4.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.24, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.78. На гол «Манчестер Юнайтед» дают коэффициент 1.42, а гол «Манчестер Сити» оценивается в 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (14.01.2023)

АПЛ возвращается после паузы на кубковые турниры. Субботнюю программу 20-го тура открывает самая громкая вывеска выходных. На стадионе «Олд Траффорд» состоится 189-е манкунианское дерби – «Манчестер Юнайтед» принимает «Манчестер Сити».

К очной встрече команды подошли практически соседями в турнирной таблице. «МЮ» лишь по разнице мячей уступает третью строчку «Ньюкаслу» – по 35 очков. Однако у «красных дьяволов» есть матч в запасе. «Ман Сити» набрал на четыре очка больше и идёт строчкой выше. Впрочем, болельщики «горожан» больше обеспокоены погоней за «Арсеналом», оторвавшимся на пять очков.

Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира по футболу.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на днях достиг отметки в 20 побед, потратив на это 27 матчей после того, как возглавил клуб. Уже подсчитано, что никто в истории «МЮ» не достигал такой отметки быстрее. Жозе Моуринью потребовалось на это 31 встреча. Луи ван Галу – 36, а, например, легендарному Алексу Фергюсону – и вовсе 45.

Особенно ударно «МЮ» проводит отрезок после перерыва на чемпионат мира. Пять матчей, сыгранных в рождественские и новогодние дни, принесли «МЮ» пять побед с общим счётом 13:1. Впрочем, стоит сделать скидку на уровень соперников. По календарю «красным дьяволам» выпало играть со слабыми командами.

Результаты матчей этого сезона с клубами из «большой семёрки» у тен Хага не такие впечатляющие. На счету «МЮ» есть победы в играх с лидирующим «Арсеналом» (3:1), амбициозным «Тоттенхэмом» (2:0) и находящимся на спаде «Ливерпулем» (2:1). Однако встреча с «Ньюкаслом» закончилась с нулями на табло, а выезд на «Этихад» к «Ман Сити» и вовсе обернулся катастрофой – 3:6.

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Команда Гвардиолы играет в доминирующий атакующий футбол. При этом «Сити» обладает завидной глубиной состава и тактической гибкостью. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп метко окрестил эту команду «хамелеоном», от которого никогда не знаешь, чего ожидать.

Гвардиола не чурается ставить эксперименты с составом и тактикой даже посреди сезона, в том числе и перед самыми важными матчами. Вот и незадолго до игры с «МЮ» испанец анонсировал, что у него есть «нелепые тактические идеи», которые он мог бы использовать на «Олд Траффорд».

Однако эксперименты с составом уже вышли Гвардиоле боком. К дерби команда готовится в плохом настроении после поражения в состоявшемся в среду четвертьфинале Кубка лиги. Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд вышли на замену при счёте 0:2 в пользу «Саутгемптона». Даже это не спасло.

Таким образом, «горожане» выиграли только в трёх из пяти матчей после паузы на чемпионат мира. Помимо двух разных по содержанию побед в играх с «Челси» (1:0 в чемпионате и 4:0 в Кубке Англии), была ещё относительно лёгкая прогулка с «Лидсом» (3:1), а также обидная потеря очков с «Эвертоном» (1:1).

Несмотря на положительную статистику игр на «Олд Траффорд», предстоящий матч лёгкой прогулкой для Гвардиолы не станет. Лишь однажды за шесть последних манчестерских дерби на поле «МЮ» было забито более двух мячей.

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Эрик тен Хаг прекрасно помнит последствия своей прошлой встречи с Хосепом Гвардиолой и наверняка сделает ставку на более осторожный футбол. Тогда Холанд оформил хет-трик, но на этот раз такой исход исключён. Гвардиоле лучше отказаться от экспериментов, учитывая, что на подготовку к матчу у него будет менее 63 часов. Выберем ставку на тотал меньше 2.5 мяча, которую можно сделать с коэффициентом 2.24.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

«МЮ» набрал отличный ход, но давно не встречался с такими соперниками. Последнее дерби обернулось для «МЮ» поражением, поэтому сейчас можно ожидать более осторожной игры. Хосеп Гвардиола активно экспериментирует с составом, и это иногда выходит ему боком. Последние два дерби подарили много забитых мячей, но эти встречи состоялись на поле «горожан». Матчи на «Олд Траффорд» редко заканчиваются большим количеством голов.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 7.14.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.

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