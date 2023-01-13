«Интер» — «Верона». Индзаги устроит взбучку

14 января состоится матч 18-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Верона». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех веронцев оценивается аналитиками в 10.75. На ничью предлагают поставить за 5.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Серии А «Интер» — «Верона» 14 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» – «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Интер» — «Верона» (14.01.2023)

На второй игровой день 18-го тура чемпионата Италии по футболу запланированы три матча. На вечер вынесена встреча в Милане, где местный «Интер» примет гостей из Вероны на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток в матче будет дан в 22:45 мск.

Команда Симоне Индзаги в девяти последних турах Серии А одержала семь побед и приблизилась к лидерам. Однако поражение в матче с «Ювентусом» (0:2), а затем обидная ничья с «Монцей» (2:2) вновь отдалили хозяев от первой тройки.

Моуринью: я отказался возглавить сборную Португалии.

Теперь «нерадзурри» оступаться больше нельзя, а в особенности с аутсайдерами. Пока для них ничего не потеряно, и даже после этого тура «Интер» может вернуться в борьбу за второе или даже первое место в зависимости от исхода игры конкурентов. Для этого необходима победа в игре с «Вероной».

Вопреки недавней осечке «Интер» по-прежнему является одной из наиболее стабильных команд чемпионата. Да, у него слабейшая оборона среди всех клубов верхней части таблицы – пропущено 24 мяча. Однако вторая атака лиги также у них и отличные показатели игры на своём поле. Победы в четырёх домашних встречах подряд говорят сами за себя.

Команда Индзаги забила 37 голов, что в среднем больше двух за встречу. В девяти последних матчах меньше двух мячей забивали только в двух случаях. Прекрасно заиграла связка форвардов Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса – оба забили по 10 голов в сезоне. Босниец забил в первом матче нового года, а аргентинец – в двух последних.

Бывший президент Федерации футбола Франции заплакал на заседании исполкома.

У «Вероны» сейчас тоже лучший период в сезоне с августа, однако здесь важно сделать оговорку на уровень возможностей. Гости не проигрывают в двух последних матчах — ничья с «Торино» и победа в игре с прямым конкурентом — «Кремонезе» (2:0) — позволили покинуть последнее место. Для клуба со столь значительными игровыми проблемами это прогресс.

Важно, что в прошлом туре впервые жёлто-синие не пропустили ни одного мяча. При этом у них худшая оборона Серии А – пропущено уже 30 голов. В 10 из 17 туров они неизменно пропускали от двух и более голов за встречу. Во многом команду спасают атакующие действия, ведь она сама забивала в 12 играх, однако для стабильного набора очков этого мало.

Тем не менее на этом все преимущества «Вероны» заканчиваются. «Мастифы» плохо выступают на чужом поле – обе победы были домашними, а в гостях добыто всего три очка в восьми играх. По матчам в гостях они на чистом последнем месте. Кроме того, в пяти из шести предыдущих матчей команда пропускала также не менее двух голов.

Добавляет проблем и кадровая ситуация, ведь сейчас в лазарете «Вероны» четыре футболиста основной ротации. Особенно пострадала атака – не хватает веронцам в том числе и форварда Кевина Ласаньи, пропускающего уже третий матч подряд. Итальянец является крепким игроком старта и во всех турнирах забил два гола.

«Верона» сейчас в неплохой форме, однако в лучшем случае в Милане она может рассчитывать на гол. Оборона «Интера» не блещет надёжностью, поэтому фаворит постарается побольше забить. Меньше двух мячей от «нерадзурри» мы не увидим, но на сей раз с аутсайдером они способны на большее. Стоит рассмотреть индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча за 2.04.

Прогноз и ставка на матч Серии А «Интер» — «Верона» 14 января 2023 года

«Интер» набирает обороты и собирается закрепиться в зоне Лиги чемпионов. На прошлой неделе команда Симоне Индзаги оступилась с середняком, потому сейчас ей нужно реабилитироваться при собственных болельщиках. Миланцы в этом сезоне много забивают и наверняка постараются огорчить одного из аутсайдеров не раз и не два. «Верона» хоть и покинула последнее место, не уступив в двух последних турах, но на выезде она вновь не сможет рассчитывать на очки.

Ставка: индивидуальный тотал «Интера» больше 2.5 мяча за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 7.14.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ман Сити» с коэффициентом 4.30.

Сын Роналдиньо приехал на просмотр в «Барселону».

Прогноз на матч «Лечче» — «Милан» с коэффициентом 2.00.

«Барселона» подала в суд на Ла Лигу.