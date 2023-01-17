«Ак Барс» — «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» на минималках

От матча этих команд всегда ждут голов и зрелища, но это происходит очень редко. Много заброшенных шайб не будет вновь.

18 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.13. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент — 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 18 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Салават Юлаев» Уфа (18.01.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 18 января запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить «зелёному дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

«Ак Барс» накануне дома одержал волевую победу в матче с «Адмиралом» (2:1 Б), а победный буллит забросил Дмитрий Воронков, но и Александр Радулов также реализовал свою попытку. Команда выиграла в шести матчах из семи последних.

Тертышный заявил, что будет рад попаданию в плей-офф на лидеров Востока.

Клуб располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 62 очка за 51 встречу. Положение неплохое, особенно если учесть, что «Ак Барс» оторвался от восьмого места на 11 очков. Можно чувствовать себя в безопасности. Однако впереди «зелёное дерби», и для Билялетдинова это будет серьёзной проверкой, ведь встреча имеет принципиальный характер.

«Салават Юлаев» идёт на пятой строчке Востока, набрав 63 очка за 51 матч. Для Виктора Козлова это четвёртое дерби с казанцами в этом сезоне, и пока статистика разделилась поровну. Уфимцы накануне уступили «Металлургу» (2:3), а до этого обыграли «Адмирал» (2:0). Клуб выиграл в четырёх из шести последних встреч — неплохо.

Однако впереди трудный матч, результат которого повлияет на положение команд. Конечно, соперники сбавили обороты по сравнению с прошлым сезоном, но в этом виноват целый ряд факторов. У казанцев в составе есть Радулов с Шипачёвым и Войновым, эта троица — козырь Билялетдинова. Уфимцы, потеряв горячо любимых легионеров, стараются играть своими силами.

Буре: Овечкина и Гретцки сложно сравнивать.

Лучшим бомбардиром команды является Сергей Шмелёв с 40 очками за 50 встреч. Даже у Александра Радулова 35 очков за 45 встреч. История очных игр насчитывает 103 матча, где казанцы выиграли в 57 встречах, при 46 у уфимцев.

Особого преимущества у хозяев нет, плюс дома они выиграли в трёх из пяти последних матчей. При этом лишь две игры закончились в основное время. Скорее всего, матч пройдёт с обилием борьбы и моментов, а накал в этом дерби держится часто на пределе.

Последние матчи соперников заканчивались низовым тоталом, так что вполне стоит проверить вариант ставки на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.82. Пусть в составе клубов есть кому решить исход встречи, но пока команды стараются действовать аккуратнее. К тому же последние матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» выдались непростыми, а сейчас будет ещё труднее.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 18 января 2023 года

Казанцы радуют победами, но результативность скромная. Уфимцы тоже прибавили в игре, пусть в составе нет звёзд уровня Радулова и Шипачёва, но команда борется. В очных встречах фаворита выделить трудно, плюс в Казани у хозяев не всё гладко в «зелёном дерби». Однако не только у «Ак Барса» есть проблема с реализацией моментов, но и у «Салавата Юлаева», который забивает всё реже. Поэтому попробуем проверить тотал меньше в этот раз.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.82.

Экспресс с коэффициентом 7.52.

Овечкин нокаутировал канадца жёстким силовым.

Сергей Гончар может войти в тренерский штаб «Ванкувера».

Орлов оценил грубый силовой приём Овечкина.

Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ.