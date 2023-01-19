«Ак Барс» — «Авангард». Билялетдинов навяжет Кравцу свой хоккей

Последний матч казанцев получился скучным на голы, и в этом они опять сыграют от обороны.

20 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.40. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент — 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» может получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (20.01.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 20 января запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом», которая пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Зинэтула Билялетдинов накануне одержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1). Александр Радулов забил гол и сделал результативную передачу. Артём Лукоянов забросил последнюю шайбу во встрече. Это седьмая победа в восьми последних играх. Сейчас «Ак Барс» располагается на пятой строчке Восточной конференции, набрав 64 очка за 52 встречи. У омского «Авангарда» на счету 66 очков за 51 матч.

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Омичи накануне дома не без труда обыграли «Металлург» (4:3 ОТ). Весь матч они были в роли догоняющего. Эта победа была волевой, и вырвали её «ястребы» в самой концовке матча, заменив вратаря на полевого. В итоге удалось сравнять счёт, а в овертайме выиграть. Эмоции болельщиков просто зашкаливали.

Победу принёс бросок Алекса Бродхёрста, который отметился в этом матче заброшенной шайбой и результативной передачей. Такие игры многого стоят, сразу виден характер. Это 10-я победа за последние 12 встреч. Михаил Кравец остался доволен игрой, однако впереди ещё один непростой матч, но теперь на выезде.

История очных игр насчитывает 73 встречи, в которых казанцы одержали 38 побед, при 35 у омичей. И в этой паре тяжело выделить фаворита, конкуренция высокая, без борьбы не обойтись. Однако за последние пять игр регулярного чемпионата в Казани гости одержали всего одну победу.

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«Ак Барс» на своём льду выиграл в 17 из 28 игр, а «Авангард» одержал победы на выезде в 14 из 27 встреч. Как видно, казанцы в выгодном положении. И всё же недооценивать соперника мы бы не стали. Подопечные Билялетдинова неплохой ход набрали, есть много положительных моментов, но омичи не робкого десятка.

Для соперников это ещё один непростой матч, в котором придётся непросто. Игра будет идти вязкая, и вряд ли соперники будут действовать открыто. Скорее всего, матч получится низовым, всё-таки встречаются одинаковые по многим показателям клубы. Плюс положение в турнирной таблице говорит о принципиальности.

За последние четыре очные встречи в этом сезоне соперники ни разу не играли с тоталом больше 4.5 шайбы. Это говорит о явной борьбе и неуступчивости команд. Мы бы и сейчас проверили вариант на то, что тотал в матче будет ниже 4.5 шайбы за 1.95. Соперники морально истощены после тяжёлых матчей. Восстановиться времени не так много.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 20 января 2023 года

Команды идут очень неплохо. Последние матчи были тяжёлыми как физически, так и морально. Преимущество казанцев на своём льду неплохое, но омичи могут удивить. Последний матч тому доказательство, с характером порядок. Восстановиться клубы полностью не успеют. Потому проверим ставку на тотал меньше.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 5.20.

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