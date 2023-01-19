«Лейпциг» — «Бавария». Скорее бы вернулся Нойер

У мюнхенцев проблема с голкиперами, поэтому руководство подписало Яна Зоммера, но он тоже пока не может выйти на поле.

20 января состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало игры – в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89, а шансы «Лейпцига» оцениваются аналитиками в 4.04. Ничья доступна за 4.41.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария» 20 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.77, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.43. На гол «Лейпцига» дают коэффициент 1.09, а гол «Баварии» оценивается в 1.09. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.42.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» (20.01.2023)

Европейский футбол постепенно выходит из зимней спячки. Последней топ-лигой, которая вернётся к жизни после паузы на ЧМ-2022 станет Бундеслига. Вывеска первого матча 16-го тура притягивает к себе внимание. На стадионе «Ред Булл-Арена» «Лейпциг» принимает возглавляющую турнирную таблицу «Баварию».

Хозяева поля одержали победы в 8 из 15 матчей текущего сезона, а уступили трижды. Отрезок с наиболее плохими результатами пришёлся в основном на времена, когда клубом руководил Тедеско. Он уже поплатился за это и был уволен.

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Сейчас командой управляет Марко Розе. При нём «Лейпциг» поправил своё положение в турнирной таблице, одержав победы в 7 из 10 матчей. Он закрепился на третьем месте с отставанием в шесть очков от лидера.

Чемпионат мира почти не повлиял на подготовку «Лейпцига» к возобновлению сезона. Пять из семи представителей команды в Катаре вылетели из турнира в 1/8 финала или раньше, а до решающих матчей добрался лишь хорватский защитник Йошко Гвардиол.

«Баварии» в этом плане было сложнее – сразу 16 игроков принимали участие в матчах ЧМ-2022. Зато костяк команды – семь футболистов сборной Германии — отправился в зимний отпуск сразу после групповой стадии.

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На тренировочном сборе в Абу-Даби «Лейпциг» уступил «Айнтрахту» со счётом 2:4. По возвращении в Германию был организована ещё одна игра – с чешской «Млада-Болеслав». Она закончилась победой со счётом 4:0. Примечательно, что один из мячей забил Тимо Вернер, который пропустил чемпионат мира из-за травмы.

В составе «Баварии» тоже есть нападающий, который не поехал на ЧМ из-за повреждения. Это Садио Мане, который только приступил к тренировками после операции и не поможет команде в ближайшее время. Помимо него, в составе мюнхенцев есть ещё четыре футболиста нападения, которые здоровы.

Оказался на больничной койке и Мануэль Нойер. Вратарь сборной Германии сломал ногу, катаясь на лыжах во время мини-отпуска. Это заставило руководство клуба экстренно искать замену. В итоге был подписан контракт с Яном Зоммером. Однако швейцарский голкипер вряд ли успеет дебютировать так быстро, как этого хотелось бы.

Впрочем, Юлиану Нагельсману есть резон поторопиться. В единственном товарищеском матче, сыгранном «Баварией» перед возобновлением сезона, ворота защищали Свен Ульрайх и Йоханнес Шенк. Первый пропустил три мяча за 63 минуты, второй – один за оставшееся время. Игра с «Зальцбургом» закончилась со счётом 4:4. Обращает на себя внимание гол, забитый воспитанником клуба – 17-летним Арийоном Ибрахимовичем. Это имя нужно запомнить!

Символично, что вывеска первого немецкого матча после зимнего перерыва совпадает с афишей Суперкубка Германии, который состоялся на этом же стадионе 30 июля минувшего года. В той встрече «Бавария» в привычном доминантном стиле оформила яркую победу со счётом 5:3.

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В последние годы матчи «Лейпцига» с «Баварией» выходят весьма зрелищными. В четырёх из пяти последних игр этих команд забивалось не менее пяти мячей. Мы вправе ждать результативности и сейчас. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.13.

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Бундеслига возвращается из отпуска матчем двух очень результативных команд. Радует, что в последние годы «Лейпциг» и «Бавария» почти в каждой очной встрече выдают шоу с большим количеством забитых мячей. У мюнхенцев травмирован Нойер, поэтому голов может быть ещё больше. Особенно если вспомнить о том, как работает защита команды.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 5.20.

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