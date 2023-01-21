«Ювентус» — «Аталанта». Куда ещё хуже?

Что может быть страшнее -15 очков? Теперь туринцы могут расслабиться и получать удовольствие от футбола.

22 января состоится матч 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, а шансы «Аталанты» оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Аталанта» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.81. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта» (22.01.2023)

Матч 19-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта» состоится 22 января в Турине на стадионе «Альянц». Ливио Маринелли даст стартовый свисток в 22:45 мск. Сможет ли «старая синьора» реабилитироваться в глазах болельщиков за разгромное поражение во встрече с «Наполи» и каким будет настрой игроков в связи с последними событиями?

«Ювентус» выдал серию побед в восьми матчах с суммарным счётом 14:0, которая оборвалась во встрече последнего тура с «Наполи» (1:5). Даже на фоне поражения серия выглядит достойно, особенно учитывая кадровые проблемы. Большинство положительных результатов «старая синьора» добыла на классе, пять раз выиграв со счётом 1:0.

Лишать «Ювентус» 15 очков — это несправедливо.

Несмотря на пять пропущенных голов в матче с «Наполи» (1:5) туринцы остаются лучшей командой чемпионата Италии в показателе надёжности игры в обороне. В 12 матчах из 19 в Кубке и чемпионате они сохраняли собственные ворота в безопасности.

По итогам 18 туров «Ювентус» находился на третьем месте, но всё резко изменилось. Из-за раскрывшихся финансовых махинаций, в частности с зарплатой Криштиану Роналду, команду лишили 15 очков. Теперь, после вычета очков, «старая синьора» переместилась на 10-е место.

«Аталанта» потеряла очки в восьми матчах. Команда Гасперини четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения — в играх с «Лацио» (0:2), «Наполи» (1:2), «Лечче» (1:2) и «Интером» (2:3). Бергамаски по итогам 18 туров с 34 очками в активе расположилась на пятой строчке.

«Ювентус» намерен обжаловать лишение 15 очков в Серии А.

Клуб провалил концовку 2022-го, но в текущем году выступает очень убедительно. Началось всё с ничейного результата во встрече со «Специей» (2:2) в Серии А. Затем «Аталанта» обыграла «Болонью» (2:1) и «Салернитану» (8:2), а также выиграла в переигровке Кубка Италии со «Специей» (5:2).

Подопечные Гасперини напомнили, почему они считались одной из лучших атакующих команд Серии А последние несколько сезонов. «Россоблу» вышли на четвёртое место в чемпионате по показателю производительности. Расмус Хёйлунн и Адемола Лукман выделялись на общем фоне в последних играх.

«Аталанта» здорово прибавила в атакующем блоке. За четыре матча после возобновления чемпионата команда забила 17 голов. Вряд ли подопечные Гасперини покинут стадион «Альянц» без результативного действия. «Ювентус» после санкций откатился к экватору турнирной таблицы и теперь испытывает дополнительную мотивацию добиться максимального результата.

Родные трибуны будут гнать чёрно-белых вперёд, и Душан Влахович с партнёрами по команде сделают всё возможное, чтобы добиться максимального результата и реабилитироваться за разгромное поражение в игре с «Наполи» (1:5). На этом фоне рекомендуем ставку на обе забьют за 1.86.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года

Туринцы обязаны справляться с последствиями санкций и возвращаться в борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски ударно отыграли в последних матчах и готовы навязать достойную борьбу мотивированному сопернику. Обе команды обладают солидным атакующим потенциалом, поэтому голов не избежать. Отсюда ставка на обе забьют за 1.86.

Ставка: обе забьют за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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