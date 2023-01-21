«Арсенал» — «МЮ». Артета притормозит тен Хага

«Красные дьяволы» после ухода Роналду разогнались не на шутку. Кто-то должен их остановить.

22 января состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89, а шансы «МЮ» оцениваются аналитиками в 4.24. Ничья доступна за 3.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.26, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.74. На гол «Арсенала» дают коэффициент 1.14, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается в 1.41. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (22.01.2023)

Чемпионская гонка в английской Премьер-лиге этого сезона интригует больше обычного. Впервые за 19 лет лучшей командой Англии может стать лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты показывают впечатляющий настрой и оторвались от идущего вторым «Ман Сити» на пять очков, имея матч в запасе.

Многое прояснит самая интригующая встреча 21-го тура. На лондонский стадион «Эмирейтс» приезжает один из опасных преследователей «канониров» – «Манчестер Юнайтед». Гости занимают третье место и отстают на восемь очков, но впереди ещё полно времени.

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В отличие от соперника, «Арсенал» имел ровно неделю на подготовку к матчу. В плотном календаре английского футбола это настоящий подарок, которым Микель Артета должен воспользоваться сполна. Дело в том, что испанец не полагается на глубину состава, делая ставку на его молодость и сыгранность.

«Арсенал» готов был выложить много денег, чтобы купить Михаила Мудрика из «Шахтёра», но украинца в последний момент перехватил «Челси». Так что теперь конкуренцию Габриэлу Мартинелли на левом фланге нападения составит Леандро Троссард.

В «Брайтоне» бельгиец был одним из лучших бомбардиров последних лет – 11 очков в 34 матчах минувшего сезона и 10 очков за 16 игр нынешнего розыгрыша. Однако есть сомнения, что он дебютирует в игре с «МЮ», ведь пропустил несколько встреч из-за травмы и конфликта с Роберто Де Дзерби.

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«Арсенал» находится в прекрасной форме. В матчах АПЛ «канониры» не проигрывают вот уже 12 встреч – 10 побед и два ничейных результата. Интригует то, что последнее и пока единственное поражение в чемпионате «Арсенал» потерпел именно в матче с «Манчестер Юнайтед».

На выезде «красные дьяволы» опасны, но разобраться с ними можно. «МЮ» забивает в 12 матчах на выезде подряд, но редко больше одного мяча. К счастью для болельщиков, надёжен вратарь — Давид де Хеа. На него можно рассчитывать.

Однако никто не сомневается, что в Лондоне будет тяжело. «Арсенал» на «Эмирейтс» неудержим – десять побед и одна ничья в 11 домашних матчах АПЛ. Менее двух мячей за эти 11 игр клуб забивал только неуступчивому «Ньюкаслу», которому удалось отстоять в Лондоне нулевую ничью.

Сухие домашние матчи для «Арсенала» редкость. Нас ждёт упорная, но обоюдоострая игра, в которой шансы хозяев на победу несколько выше. Поставить на то, что «Арсенал» не проиграет и обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.05.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года

«Арсенал» неделю готовился к этой встрече, пока «МЮ» потратил силы и эмоции на упущенную в среду победу в матче с «Кристал Пэлас». Гости потеряли из-за перебора жёлтых карточек ключевого игрока центра поля – Каземиро. Хозяева не проигрывают на своём стадионе в 11 матчах, но крайне редко сохраняют свои ворота на замке. Эрик тен Хаг не одержит вторую победу над Микелем Артетой в сезоне, но заставит того поволноваться.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 32.73.

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