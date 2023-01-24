Экспресс на 24 января с коэффициентом 9.9: «Милан» отдаёт чемпионство Хвиче

24 января пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан» 24 января

«Лацио» неудачно закончил первую часть сезона — поражением от «Ювентуса» и неудачно начал вторую — поражением в матче с «Лечче», а потом и ничьей с «Эмполи». Сарри смог встряхнуть свою команду и заставить её побеждать. «Лацио» сначала уверенно обыграл «Сассуоло», а потом так же уверенно выбил из Кубка Италии «Болонью».



10 лучших прогнозов на сегодня.

У «Милана» сейчас, наоборот, дела пошли вниз после бодрого начала. Победа над «Салернитаной» в первом же матче после паузы до сих пор остаётся единственной. «Россонери» не могут выиграть четыре встречи подряд, они вылетели из Кубка Италии, а в последнем матче с треском проиграли в Суперкубке «Интеру».

Оборона гостей сейчас просто в ужасном состоянии. «Милан» пропускает от всех и порой слишком много. Почти все последние матчи гостей получились результативными, этот не станет исключением, хоть у «Лацио» и нет его главной ударной силы. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.86.

Прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Штутгарт» 24 января

Дела у «Хоффенхайма» идут неважно, команда уже приблизилась к зоне вылета на расстояние трёх очков, хотя начало сезона было многообещающим. На «крестьянах» негативно сказалась серия матчей с сильными командами: «Бавария», «Айнтрахт», «Лейпциг», «Унион», «Вольфсбург». Все они находятся в верхней части турнирной таблицы, а «Хоффенхайм» им проигрывал.



Лучшие экспрессы на сегодня.



Хозяева с середины октября набрали всего одно очко — в матче с «Кёльном», но уровень игры демонстрировали не самый плохой. Уж точно не хуже, чем у «Штутгарта», который сейчас идёт третьим с конца и тоже борется за выживание. Домашние победы позволили швабам улучшить своё положение, но в прошлом туре им даже дома не удалось обыграть «Майнц».

В гостях «Штутгарт» далеко не самая серьёзная угроза для большинства представителей Бундеслиги. У «Хоффенхайма» отличный шанс прервать неудачную серию и наконец победить. У швабов нет ещё ни одной победы в гостевых матчах и серия из четырёх поражений, которую они могут продлить. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» за 2.10.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Кёльн» 24 января

«Баварии» не удалось победоносно войти в сезон. Матч с «Лейпцигом» получился откровенно слабым и показал, что команда Нагельсмана пока не готова демонстрировать свой лучший футбол. Отчасти так могло получиться из-за уровня соперника и относительно осторожной тактики, которую баварцы выбрали на матч. Дома с «Кёльном» они в таком ключе играть уже не будут.

Даже глядя на то, как «козлы» разбили крепкий «Вердер» со счётом 7:1, хозяева вряд ли станут их опасаться. «Кёльн» достаточно удобный соперник для «Баварии», у него далеко не идеальная оборона, а потому мюнхенцы могут на полную запускать свою атакующую машину.

Дома «Бавария» исправится за скучный матч в прошлом туре. «Кёльн» на кураже тоже может поверить в свою атаку и сыграть агрессивнее обычного. Результативность в матчах между этими командами обычно зашкаливает, и эта игра вряд ли станет исключением. Тотал больше 4.5 мяча за 2.55.

Экспресс на матчи 24 января

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Лацио» — «Милан» за 1.86.

Ставка 2: победа «Хоффенхайма» в матче со «Штутгартом» за 2.10.



Ставка 3: ТБ 4.5 в матче «Бавария» — «Кёльн» за 2.55.

Общий коэффициент: 1.86 Х 2.10 Х 2.55 = 9.9.

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