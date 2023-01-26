Экспресс на КХЛ с коэффициентом 17.1: Ларионов против Гришина — режим «все в атаку»

26 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 26 января

«Спартак» резко сдал в январе и поставил себя в сложнейшее положение в чемпионате. Серия поражений отбросила их на седьмое место Запада. Теперь вместо комфортной подготовки к плей-офф красно-белым придётся в компании с «Северсталью» и минским «Динамо» разыгрывать две путёвки в кубковую стадию сезона. В минувшем матче «Спартак» как раз принимал на домашней арене «зубров». Игра выдалась тяжёлая, соперники выложились по максимуму и выявили сильнейшего только в овертайме. Удача оказалась на стороне хозяев (4:3 ОТ).

10 лучших прогнозов на сегодня.

У «Торпедо» хорошие шансы занять второе место на Западе, поскольку отставание от «Локомотива» сократилось до двух очков. Этому поспособствовала вдохновенная игра автозаводцев с матче с ЦСКА. Они одержали уверенную победу 3:1, причём Игорь Ларионов не стал отходить от привычного атакующего стиля игры. Не удалось реализовать ни одного большинства за пять попыток, зато идеально отработало позиционное нападение.

Несмотря на репутацию сугубо оборонительной команды, личные встречи соперников в Москве проходят результативно. В двух из трёх матчей заброшено минимум семь шайб. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 3.30.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь» 26 января

Замена главного тренера в «Сочи» не стала катализатором улучшения игры. В первой встрече под управлением Дмитрия Кокорева чуда не случилось — «Спартак» обыграл «леопардов» 2:0. Соперник дважды пробил Максима Третьяка в середине первого периода, а затем засушил игру. Тем не менее голкипер заслуживает похвалы, поскольку по его воротам красно-белые нанесли более 40 бросков. Пока неясно, какую тактическую схему будет наигрывать новый наставник. Кокорев сразу дал место в составе нескольким молодым хоккеистам. При этом он ничем не рискует, поскольку «Сочи» потерял даже математические шансы на плей-офф.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Витязь» в текущем сезоне выступает уверенно. В регулярном чемпионате гости выиграли 7 из последних 10 матчей и удерживают шестое место в Западной конференции. При этом стоит отметить тренера Буцаева, который регулярно предоставляет место в основе молодым хоккеистам. Они платят наставнику за доверие максимальной самоотдачей. Например, Яровой выходит на лёд в стартовой пятёрке. В минувшей игре «Витязь» уступил на выезде «Локомотиву» 1:3 и завершил серию из трёх побед.

В последних встречах соперники больше заняты обороной и редко атакуют большими силами. В трёх последних гостевых встречах «Витязя» команды на двоих забросили не более четырёх шайб. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.40.

Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Минск 26 января

Минчане продолжают сражаться за место в плей-офф. Календарь КХЛ преподнёс «Динамо» сразу три подряд встречи с прямыми конкурентами за седьмое и восьмое место на Западе. Два матча с «Северсталью» вышли очень упорными – домашняя встреча принесла победу 2:0, но в гостях всё закончилось поражением 1:2.

Встреча с кризисным «Спартаком» вышла драматичной. Трижды сравнивая счёт по ходу встречи, «Динамо» перевело игру в овертайм. Крэйг Вудкрофт пошёл на огромный риск, сняв вратаря в овертайме, и это привело к поражению 3:4 уже через 35 секунд.

Шансы «Куньлуня» призрачны. Мало того, что предстоит отыграть 11 очков за оставшиеся 13 матчей, так ещё и последние результаты у команды так себе – три поражения в четырёх матчах. Единственная победа на этом отрезке – 5:1 с худшей командой текущего сезона «Сочи». Уменьшает шансы китайской команды на положительный результат и двухматчевая дисквалификация лучшего бомбардира «Куньлуня». Брэндон Ип поплатился за атаку в область головы соперника в матче с «Витязем».

«Динамо» не всегда уверенно играет с «Куньлунем» дома, но все три гостевых матча, состоявшиеся после вынужденного переезда китайской команды в Россию, бело-голубые выиграли с общим счётом 12:8 – две победы в основное время и одна — по буллитам. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.17.

Экспресс на матчи 26 января

Ставка 1: ТБ 6.5 в матче «Спартак» — «Торпедо» за 3.30.

Ставка 2: ТМ 4.5 в матче «Сочи» — «Витязь» за 2.40.

Ставка 3: победа минского «Динамо» в матче с «Куньлунем» за 2.17.

Общий коэффициент: 3.30 Х 2.40 Х 2.17 = 17.1.

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