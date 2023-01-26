«Авангард» — «Динамо» М. Кравец рвёт и мечет

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва. Начало – 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.24. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва 27 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Авангард» – «Динамо» Москва получится результативным: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал больше 4.5 шайбы – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Вероятность овертайма в матче оценивается в 5.65.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва (27.01.2023)

На 27 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу восемь матчей. Один из них пройдёт в Омске, где местный «Авангард» примет московское «Динамо». Матч соперников из разных конференций. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

«Авангард» снова начало штормить, что не вызывает приятных эмоций у болельщиков перед плей-офф. Впереди последний месяц регулярки, а омичи впервые с середины сентября проиграли в трёх матчах подряд. Ничего критичного нет с учётом того, что ещё вначале года у них была серия из побед в семи встречах, однако приходить в себя команде необходимо.

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Важно отметить, что у «Авангарда» разладилась игра в атаке. За три последних матча они не смогли забить «Ак Барсу» (0:2), всего одну шайбу забросили в игре с «Нефтехимиком» (1:2) и лишь с «Трактором» ввязались в игру на встречных курсах (2:4). При этом, если взглянуть ещё дальше, на отрезке из шести встреч у хозяев всего одна победа в основное время.

Она была одержана в матче с «Нефтехимиком» (3:0). Михаил Кравец открыто говорит, что игра в атаке его не устраивает, а звенья Корбана Найта и Алекса Бродхёрста не играют в полную силу. Канадец и американец выпали из пятёрки лучших бомбардиров команды, набрав лишь 25 очков.

Тем не менее нельзя сказать, что «Авангард» вновь угодил в тяжёлый кризис. Он всё также с большим отрывом лучший по игре в большинстве, а в меньшинстве тоже ворвался в пятёрку, обогнав «Адмирал». Кроме того, омичи находятся всего в четырёх очках от первого места на Востоке, соответственно, и с мотивацией никаких проблем нет.

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Однако «Динамо» в любом случае должно продолжать бороться за вторую строчку на Западе. Подопечные Алексея Кудашова не использовали шанс догнать ЦСКА после очной победы в игре с ним (2:1 Б), уступив на неделе «Автомобилисту» (1:3), но ещё ничего не потеряно. Поражение в Екатеринбурге стало для москвичей первым за пять матчей.

Ранее бело-голубые выдавали впечатляющую серию из побед в четырёх встречах. Обыграли всё тот же «Автомобилист» (3:0), не дали уйти в отрыв «Торпедо» (6:4) и грамотно сыграли в обороне с ЦСКА и «Локомотивом» (2:0). Два матча «на ноль» и средняя результативность в четыре заброшенные шайбы – достойный показатель.

«Динамо» действительно прогрессирует во многих аспектах. Тренерский штаб команды отмечает улучшенный процент реализации большинства, а оборона остаётся на стабильно высоком уровне. В гостях статистика тоже неплохая, ведь в 12 последних встречах в основное время клуб уступил только екатеринбуржцам и лидеру — СКА.

В атаке у гостей сейчас есть необходимое качество для больших задач. Лучший бомбардир Джордан Уил набирает очки почти регулярно, а в последних матчах о себе ещё напомнил Павел Кудрявцев – на счету российского форварда три гола в пяти последних играх. Ещё в воротах хорош Константин Волков – лидер лиги по сухим матчам и коэффициенту надёжности.

Впрочем, интереснее отметить тот факт, что «Динамо» обыгрывает «Авангард» на протяжении четырёх очных встреч подряд, забивая не менее трёх голов. Да, лишь одна игра за это время была гостевой, однако важнее результат. По уровню соперники примерно равны, поэтому сейчас исход матча будут решать детали и сиюминутная форма. В этом аспекте у москвичей есть преимущество. Рассмотрим ставку «Динамо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.56.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва 27 января 2023 года

Матч равных команд из разных конференций. В турнирном плане им сейчас нечего делить, однако победа необходима каждой. «Авангарду» требуется прийти в себя после серии поражений, но соперник для данной цели не самый подходящий. «Динамо» в отличной форме и у него практически нет игровых проблем. В Омске бело-голубые в последние годы выступают хорошо, поэтому есть основания полагать, что без очков они не останутся.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.56.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Кравец: звенья Найта и Бродхёрста играют ниже своих возможностей.

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