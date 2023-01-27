«МЮ» — «Рединг». Эрик тен Хаг закроет рты хейтерам

28 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Рединга» оценён экспертами в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 8.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «МЮ» — «Рединг» 28 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Рединг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг» (28.01.2023)

Миновали матчи 21-го тура английской Премьер-лиги. В ожидании встреч 22-го тура обратим внимание на Кубок Англии. На 28 января запланировано 11 игр 1/16 финала турнира. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Рединг». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

За последние 12 встреч во всех турнирах «МЮ» потерпел только одно поражение — во встрече с лидирующим «Арсеналом» (2:3). Вничью манкунианцы сыграли с «Кристал Пэлас» (1:1). Во всех остальных матчах они одержали уверенные победы, порадовав своих болельщиков качественным футболом и результативностью.

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За эти 12 матчей «красные дьяволы» забили целых 29 мячей. В 13 из них принял непосредственное участие Маркус Рашфорд. Нападающий записал на свой счёт 11 голов, а также отметился двумя результативными передачами. Примечательно, что он забил больше всех голов в топ-5 лигах Европы после возобновления сезона.

Столь впечатляющего прогресса форвард достиг благодаря Эрику тен Хагу. В недавнем интервью голландец отметил, что построил игру «Манчестер Юнайтед» так, что сильные стороны Рашфорда выходят на первый план. Также он подчеркнул, что Маркус совершенствуется, работая над важными аспектами своей игры.

Невооружённым взглядом видно, что техника Рашфорда ощутимо улучшилась. Впрочем, касается это не только 25-летнего нападающего. Контроль мяча у всех футболистов «красных дьяволов» вышел на другой, более высокий, уровень. И наверняка не последнюю роль в этом сыграл качественный план тренировок тен Хага.

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Также благодаря смелым экспериментальным решениям голландского тренера в «МЮ» возросли конкуренция и глубина состава. Особенно заметно это на примере Алехандро Гарначо. При тен Хаге молодой аргентинец стал регулярно получать игровое время и приносить пользу своей команде. Во встрече с «Манчестер Сити» (2:1) именно с его передачи Рашфорд забил победный гол.

С «Редингом» у манкунианцев не должно возникнуть серьёзных проблем. Уже не первый год клуб является одним из главных аутсайдеров Чемпионшипа. За последние пять лет он лишь раз поднимался в топ-10 второго по значимости дивизиона Англии. Чаще всего, финишировал неподалёку от зоны вылета.

В преддверии текущего сезона клуб из Рединга взял на должность главного тренера Пола Инса, который, кстати, когда-то выступал за «Манчестер Юнайтед». Однако большой пользы от смены главного тренера пока не наблюдается. Сейчас клуб занимает 14-е место в турнирной таблице.

За последние 12 туров команда добыла победы в трёх матчах. При этом все три были одержаны во встречах с середняками — «Халл Сити» (2:1), «Ковентри» (1:0) и «Суонси» (2:1). Также подопечные Инса трижды сыграли вничью. Во всех остальных матчах они потерпели поражения, в том числе со «Сток Сити» (0:4).

Матч со «Сток Сити» интересен тем, что в нём не принимал участия Энди Кэррол. Суть в том, что контракт 34-летнего нападающего с командой из Рединга истёк за несколько дней до встречи с «гончарами». О новом соглашении с форвардом руководству договориться не удалось.

Полагаем, манкунианцы одержат в грядущем матче победу с разницей в два или три мяча. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. Результативность «красных дьяволов» в последнее время очень сильно возросла, но ни разу за последние 12 игр во всех турнирах они не выигрывали с разницей больше чем в три мяча.

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Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг» 28 января 2023 года

«Манчестер Юнайтед» потрясающе смотрится на последнем отрезке сезона. Под руководством Эрика тен Хага он стремительно прогрессирует, постепенно обретая былые очертания — способного побороться за чемпионство в АПЛ клуба. «Рединг», в свою очередь, является одним из главных аутсайдеров Чемпионшипа. В последних 12 турах он выступил далеко не лучшим образом. Думается, гостей ожидает разгромное поражение или что-то подобное.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с разницей в 2-3 мяча за 2.28.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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