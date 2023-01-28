Стефанос Циципас — Новак Джокович. Звание первой ракетки мира уже в кармане

29 января состоится матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович. Начало — не ранее 11:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом Джоковича: поставить на победу серба можно с коэффициентом 1.26. Успех грека оценивается в 4.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович 29 января 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Стефанос Циципас — Новак Джокович продлится меньше 37.5 гейма, предлагая поставить на это за 1.75, а тотал больше 37.5 гейма идёт за 1.99. Заключить пари на то, что Новак выиграет со счётом 3:0, можно за 2.42.

Анализ и прогноз на матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович (29.01.2023)

В финале Australian Open грек Стефанос Циципас получил в соперники сербского теннисиста Новака Джоковича. Начало матча – 29 января не ранее 11:30 мск. Имена участников решающей встречи АО не вызвали большого удивления. Теннисисты заслужили право разыграть титул и огромные призовые, поскольку на дистанции были однозначно сильнее соперников.

Стефанос Циципас своим выступлением в минувшем сезоне оставил большие вопросы об игровой форме, а главное мотивации на «большие матчи». Греческий теннисист начал свою неудачную серию в Нью-Йорке, не сумев сломить сопротивление колумбийца Галана.

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Неурядицы сопровождали выступление Циципаса и на Итоговом турнире АТР. Непривычно много нервничавший грек остановился на групповой стадии. Слабая игра на своей подаче, неуверенный приём и простые ошибки при выходах к сетке совершенно не характерны для Стефаноса.

Оценить текущую форму греческого теннисиста довольно проблематично. Дело в том, что до полуфинала ему довелось столкнуться лишь с одним представителем из топ-50 рейтинга АТР. Речь идёт о Яннике Синнере. Сразу возникли у Циципаса проблемы, и матч растянулся до пяти сетов.

На удивление легко Стефанос обыграл в полуфинале Карена Хачанова. Россиянин выглядел неуверенным и легко отдавал свои подачи. Нельзя сказать, что четвёртая ракетка мира выложился на 100%. Он работал в экономном режиме и сохранил для финального матча много сил.

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Его соперник давно считает Открытый чемпионат Австралии своей территорией. Серб не знает себе равных на турнире — пока он уступил только в одом сете, причём с не самым сильным соперником. Во втором раунде Джоковичу испортил настроение малоизвестный француз Энзо Куако (6:1, 6:7, 6:2, 6:0).

После игры Новак Джокович пожаловался на боли в левом бедре, но в дальнейшем серб не упоминал о проблемах со здоровьем и выглядел на корте весьма свежо. Он быстр, великолепно подаёт и цепляется за каждый мяч.

Вот и в полуфинальном матче с американцем Новак не дал ни единого повода усомниться в проблемах со здоровьем. Сербский теннисист выиграл в трёх сетах (7:5, 6:1, 6:2). Он полностью доминировал на корте и заставил соперника действовать по своему сценарию.

Стефанос Циципас и Новак Джокович провели 13 очных матчей. В 10 матчах победу одержал серб и в трёх встречах выиграл греческий теннисист.

Обыграть Джоковича на турнирах «Большого шлема» крайне сложно. Теннисист обладает огромным опытом, и соперники испытывают давление от титулов, завоёванных сербом. Тем не менее Циципасу вполне по силам выиграть минимум в одном сете. Перспективно смотрится ставка на победу Новака Джоковича со счётом 3:1 за коэффициент 3.42.

К слову, победитель этого матча и турнира станет первой ракеткой мира. И мы уже догадываемся, кто ей станет. Кроме того, серб расстроился из-за скандала с его отцом, которого заметили на фотографии с российским флагом. Украина тут же выступила с заявлением запретить ему посещать матчи Открытого чемпионата Австралии. Джокович высказался, что инцидент ему неприятен. Есть повод отомстить за отца самой организации.

Прогноз и ставки на матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович 29 января 2023 года

Новак Джокович – безусловный фаворит матча. Больших сомнений в его победе нет, но Циципас сумеет выиграть в одном сете у сербского теннисиста. Встреча с Хачановым продемонстрировала хорошие физические кондиции грека и найденный им игровой ритм.

Ставка: победа Новака Джоковича со счётом 3:1 за 3.42.

Экспресс с коэффициентом 7.96.

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