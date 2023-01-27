«Динамо» — «Торпедо». Ларионов держит марку

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Торпедо». Начало встречи — в 17:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.42. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент — 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Торпедо» 28 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.46. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Торпедо» Нижний Новгород (28.01.2023)

На 28 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить последней игре вечера между минским «Динамо» и «Торпедо». Встреча пройдёт на льду «Минск-Арены» в Беларуси, а первое вбрасывание состоится в 17:10 мск.

Минчане пытаются удержаться в восьмёрке лучших Западной конференции, набрав 56 очков за 56 встреч, однако в спину дышит «Северсталь», у которой столько же очков. Положение шаткое, плюс «Динамо» выиграло всего в трёх из восьми последних матчей. Накануне команда обыграла в гостях «Куньлунь» (5:1). До этого клуб потерпел поражения в двух встречах подряд.

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Сейчас подопечные Крэйга Вудкрофта возвращаются домой, где будет поддержка трибун, но статистика игр пока оставляет желать лучшего. Команда дома одержала победы в 12 из 28 игр. Показатели так себе, но минчанам пора выигрывать, если они хотят в плей-офф. Конкуренция высокая, а впереди непростой соперник.

«Торпедо» же идёт на четвёртой строчке Запада, набрав 74 очка за 55 встреч, при этом недавно клуб лихорадило и победы сменялись поражениями… Впрочем, команда недавно обыграла ЦСКА на своём льду (3:1), а накануне в гостях Игорь Ларионов не пощадил «Спартак» (4:0).

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 74 очка, потому даже один матч может изменить положение дел. Конкуренция высокая, но от этого только интереснее. Однако история очных встреч соперников на стороне гостей, Нижегородцы одержали победы в 26 из 41 встречи.

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Перевес небольшой, но всё же есть. При этом «Торпедо» в Минске одержало четыре победы в пяти последних играх, потому фаворитом в этой паре определённо будут гости. Пусть букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но нижегородцы воспряли духом и начали штамповать победы, а выездная серия этому не помешает.

Плюс гости в последней встрече показали хорошую результативность. У минчан она тоже неплохая — 142 заброшенные шайбы в сезоне. Потому вполне можно ждать зрелищный матч. Однако минчане не готовы к такому сопернику. Подопечные Игоря Ларионова подготовлены очень неплохо, да и положение в турнирной таблице это доказывает.

На наш взгляд, сейчас стоить проверить ставку на победу «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за неплохой коэффициент 3.30. Можно рискнуть, ведь нижегородцы вышли из подвешенного состояния, готовы выигрывать. В этом сезоне они очень хороши, у минчан же с сильными соперниками игра не получается. Пока остановимся на комбинированной ставке.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Торпедо» 28 января 2023 года

Минчане дома играют не очень здорово, обыгрывая слабых соперников. Игорь Ларионов вывел команду из лихорадящего состояния. История очных игр остаётся за нижегородцами, и в Минске порядок. Обеим командам нужны очки, потому обилия моментов и борьбы не избежать. Гости более подготовлены физически и морально. Проверим комбинированный вариант на них через тотал больше.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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