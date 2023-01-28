«Байер» — «Боруссия» Д. Экс-футболист «Зенита» должен поднажать

Хаби Алонсо даёт небольшие шансы Азмуну, но он пока ими не пользуется.

29 января состоится матч 18-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех «Боруссии» оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Д 29 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Дортмунд (29.01.2023)

В Германии футбольный сезон в самом разгаре. Позади матчи 1/16 финала Кубка страны, а также 17 туров Бундеслиги. На 29 января запланирована встреча, которая закроет программу 18-го тура. На стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене встретятся местный «Байер» и дортмундская «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Смена главного тренера преобразила «Байер». Под руководством легендарного бывшего футболиста Хаби Алонсо клуб из Леверкузена выбрался из чёрной полосы и добыл великолепные результаты в последних пяти турах чемпионата Германии. Вследствие чего поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.

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Во всех пяти встречах «фармацевты» одержали победы, порадовав своих болельщиков большим количеством забитых мячей. Сначала они крупно обыграли располагающийся на втором месте в таблице «Унион» (5:0). Затем выиграли в матчах с «Кёльном» (2:1), «Штутгартом» (2:0), мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2) и «Бохумом» (2:0).

Безусловно, Алонсо предстоит проделать ещё немало работы. Его подопечным есть куда прибавлять в плане сыгранности, контроля мяча и крепости в обороне. Тем не менее благодаря испанскому специалисту «львы» хотя бы стали похожи на самих себя. К ним вернулась привычная результативность, а за счёт неё и победы пошли.

Единственные, кто никак не привыкнет к требованиям Алонсо — Патрик Шик и Сердар Азмун. В большей степени удивляет спад Шика, ведь в двух минувших сезонах он был лидером и самым результативным футболистом «фармацевтов». В текущем сезоне чех забил только три мяча за 17 игр во всех официальных турнирах.

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С Азмуном всё куда прозаичнее. Сердар до сих пор не может влиться в ритм немецкой Бундеслиги и набрать форму. Что ж, возможно, Алонсо поможет форвардам реабилитировать свои карьеры. В матче последнего тура испанский тренер выделил иранцу 20 минут игрового времени.

Дортмундской «Боруссии» смена наставника тоже принесла немало пользы, хотя по результатам и расположению в турнирной таблице немецкой Бундеслиги так и не скажешь. На данный момент жёлто-чёрные занимают пятую строчку. За 17 туров они одержали победы в 10 матчах. Также один раз сыграли вничью и потерпели поражения в шести встречах.

Суть в том, что долгое время Эдин Терзич был вынужден обходиться без лидера «Боруссии» Марко Ройса и Себастьена Аллера, приобретённого у «Аякса» на замену Эрлингу Холанду. Немец угодил в лазарет, получив травму во встрече 7-го тура с «Шальке». Ивуариец, в свою очередь, в течение нескольких месяцев проходил лечение от рака.

Ввиду кадровых потерь Терзич был вынужден довериться 18-летнему Юссуфе Мукоко. Таким образом, была открыта восходящая звезда немецкого футбола. За 16 туров чемпионата Германии молодой нападающий забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Также он дебютировал за национальную команду на ЧМ-2022.

Теперь уже игровое время Ройса находится под вопросом. По некоторой информации, капитан «Боруссии» планирует сменить клуб этим летом. Главными претендентами на футболиста являются «Аль-Наср» и «Манчестер Юнайтед». Так или иначе, у чёрно-жёлтых собрался молодой и очень талантливый состав. И на последнем отрезке сезона они смотрелись очень собранно.

За последние семь туров Бундеслиги подопечные Терзича потерпели только два поражения. Во всех остальных матчах они одержали результативные победы, в частности с «Аугсбургом» (4:3) и «Майнцем» (2:1). Встречи с «Аугсбургом» и «Майнцем» интересны тем, что в них принял участие Себастьен Аллер. Ивуариец вылечился от болезни и даже уже успел отметиться результативной передачей.

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При таком раскладе выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Обе команды подходят к матчу в отличном тонусе. Скорее всего, игра будет равной. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.71. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.

Пошли слухи о том, что «Байер» претендует на Эльдора Шомуродова. Однако это не единственный клуб, который претендует на футболиста. Поэтому шансы невелики, но форвард может стать одноклубником Лунёва и Азмуна. К слову, руководство уже подписало другого голкипера, пока российский вратарь травмирован. Им стал Патрик Пенц.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Д 29 января 2023 года

Оба клуба сейчас на подъёме. На двоих они забили 61 гол за 17 туров немецкой Бундеслиги. Пропустили за этот период времени тоже немало — 53 мяча. Потому есть все основания полагать, что грядущая встреча получится результативной и закончится голами с обеих сторон. История очных встреч только за такой исход. Тем более если Азмун не хочет, чтобы на его место нашли другого футболиста, должен как-то проявлять себя в атаке.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.71.

Экспресс с коэффициентом 7.96.

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