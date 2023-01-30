Экспресс на 30 января с коэффициентом 25.1: Ларионов загрустит после игры в Питере

30 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 25.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Авангард» 30 января

«Адмирал» в последней игре с «Сибирью» (5:4 ОТ) наконец-то продемонстрировал характер, к чему так долго призывал главный тренер. Уступая к середине заключительного периода с разницей в две шайбы, «моряки» собрались с силами и отыгрались благодаря точным броскам Орехова и Файзуллина. В овертайме получившие положительный импульс хозяева дожали соперника — отличился Чебыкин. Победа завершила серию поражений из пяти матчей. «Адмирал» на седьмой позиции Востока с 63 очками в активе.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Авангард» подсел в концовке регулярного чемпионата КХЛ. Перед игрой с московским «Динамо» у гостей была серия из трёх поражений. Бело-голубые также создали большие проблемы — построили плотную и вязкую защитную линию, в которой завязли «ястребы». Дело дошло до овертайма, где удача оказалась на стороне «Авангарда» (3:2 ОТ) — победный бросок на счету Буше. С 68 очками гости на пятом месте на Востоке.

«Адмирал» получил положительный импульс после волевой победы над «Сибирью» и завершил неудачную серию из пяти поражений. В свою очередь, «Авангард» не показал в игре с «Динамо» положительных изменений в общекомандных действиях. Трудности адаптации после перелёта во Владивосток и три гостевых поражения «ястребов» подряд говорят в пользу победы хозяев. Рекомендуем рассмотреть ставку «победа «Адмирала» за 3.55.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Куньлунь» 30 января

«Динамо» продолжает цепляться за восьмую строчку в Западной конференции, но часто теряет очки. Поражениями закончились три из четырёх последних матчей, но за счёт двух овертаймов в этих встречах удалось набрать четыре очка из восьми возможных.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Куньлунь» отделяет от плей-офф пропасть в 12 очков. Китайская команда не отличается стабильностью – в последних восьми встречах были одержаны четыре победы. На днях «Куньлунь» помог минчанам в их борьбе за место в восьмёрке, обыграв «Спартак» (3:2 ОТ). Однако после ближайшей встречи болельщики «Динамо» вряд ли будут благодарны приезжей команде.

В матчах между «Динамо» и «Куньлунем» часто не везёт хозяевам. 10 из 15 встреч закончились победой команды, которая играла в гостях. «Куньлунь» выиграл четыре из семи матчей на «Минск-Арене», в том числе встречу, которая уже состоялась в этом году. Рискнуть поставить на итоговую победу гостей в букмекерской конторе «Марафон» можно с коэффициентом 3.00. При регистрации вас ждёт выгодный приветственный бонус.

В ситуации, когда важно каждое очко, «Динамо» перестало радовать своих болельщиков зрелищным хоккеем в домашних матчах. После того как белорусы 11 января обожглись в игре с «Куньлунем» (2:6), на «Минск-Арене» состоялись четыре игры, и ни в одной из них не было заброшено больше четырёх шайб в основное время. Поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.40 и сейчас.

Прогноз на матч КХЛ СКА – «Торпедо» 30 января

СКА гарантировал участие в плей-офф и практически обеспечил себе первое место в Западной конференции. Дистанция до преследователей составляет 14 очков, что практически невозможно отыграть за оставшееся до конца регулярного чемпионата время. Роман Ротенберг практикует ротацию состава, предоставляя ведущим хоккеистам отдых, особенно в выездных встречах. На домашней арене перед своими болельщиками СКА выходит в практически боевом составе.

«Торпедо» выиграло четыре из последних пяти матчей и включилось в борьбу за второе место на Западе. У автозаводцев, «Локомотива» и ЦСКА по 76 очков, поэтому всё решится в последних играх чемпионата. Ларионов не отступает от своего привычного тактического стиля, доказывая, что не только крепкая оборона позволяет набирать очки и участвовать в плей-офф. По результативности «Торпедо» (167 заброшенных шайб) уступает только возглавляющему таблицу СКА.

Армейцы просто вынуждены выпустить на лёд полностью основной состав, поскольку в минувшем матче потерпели болезненное поражение в Ярославле (0:1). СКА впервые в сезоне покинул площадку без заброшенных шайб. Помимо мотивационных факторов, хозяева выиграли четыре очные встречи подряд с преимуществом минимум в три шайбы. Рекомендуем рассмотреть ставку «победа СКА с форой (-2.5) шайбы» за 2.95.

Экспресс на матчи 30 января

Ставка 1: победа «Адмирала» в матче с «Авангардом» за 3.55.

Ставка 2: ТМ 4.5 шайбы в матче «Динамо» Мн — «Куньлунь» за 2.40.

Ставка 3: победа СКА в матче с «Торпедо» с форой (-2.5) за 2.95.

Общий коэффициент: 3.55 Х 2.40 Х 2.95 = 25.1.

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