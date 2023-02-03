Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: уходить надо вовремя

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США). Предполагается, что поединок начнётся не ранее 5:00 мск. Этот бой станет последним в карьере Емельяненко. Сможет ли он уйти красиво?

Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.

Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.60. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.43. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Есть ли шансы у Фёдора? Конечно, уход с чемпионским поясом, с победой станет красивейшей точкой. Но представить такой расклад объективно сложно. Даже если вспомнить первую встречу Последнего Императора с Бейдером. Тогда Емельяненко продержался 45 секунд.

Удивлять Бейдера нечем

Фёдору Емельяненко уже 46 лет. И в последних своих боях Последний Император выглядит бледной тенью своего праймового состояния. Уходить надо вовремя. И здесь Фёдор, похоже, совершил ошибку.

Конечно, будет много разговоров о том, что легенда должен уйти на покой красиво, но зачем это Бейдеру? Разумеется, американец подойдёт к бою серьёзно. Тем более что в первом поединке он всерьёз опасался Фёдора. Можно даже сказать, что подошёл к бою с излишним пиететом по отношению к сопернику. Сейчас этого не будет.

Емельяненко даже в лучшие годы не блистал в тактике, вряд ли что-то поменяется на этот раз. Стихия Фёдора – это напор, агрессия, взрывная мощь. Но время никого не щадит. Скорость и реакция постепенно покидают Последнего Императора. Есть проблемы и с выносливостью. Последние шесть боёв Фёдора завершились в первом раунде. Вот и сейчас на то, чтобы победить, у Емельяненко будет один, максимум два раунда. Дальше сил просто не останется. Так что шанс Фёдора – его коронная двойка. Правда, её ещё нужно провести. Райан Бейдер явно готовится к подобному течению поединка.

Американец победит стратегией

Райан Бейдер, в отличие от Фёдора, позаботится о защите. Он прекрасно понимает, что Емельяненко будет максимально заряжен. Понимает и то, что Последний Император может быть опасен своим коронным ударом. Поэтому первое дело – обезопасить себя. К тому же время будет работать на Бейдера. Чем дальше – тем сложнее будет Фёдору.

Рисковать Райан не будет, быстрый нокаут – это не его цель. Но и до решения бой, очевидно, не дойдёт. В какой-то момент Емельяненко смертельно устанет – и вот тогда случится нокаут. Досрочная победа Бейдера идёт за 1.55. И эта ставка кажется оптимальной.

Конечно, мы все надеемся, что Фёдор Емельяненко сможет собраться, превозмочь себя и уйти красиво. Но против него всё. Ну или почти всё. Поэтому ставить в этом поединке нужно на Бейдера. Такова жизнь.