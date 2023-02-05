Экспресс на 5 февраля с коэффициентом 14.67: Гвардиола растерян, Хави ухмыляется

Заканчиваются выходные, но в воскресенье нас ждут самые громкие вывески футбольных событий. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.67 на матчи, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 5 февраля
«Тоттенхэму» предстоит сыграть этот матч без Антонио Конте. Главный тренер «шпор» лёг на операцию и некоторое время не сможет руководить командой на тренировках. Другие медицинские новости из стана команды более оптимистичные – лазарет пустеет, возможность выйти на поле может получить даже самый давний его обитатель — Лукас Моура.
«Тоттенхэм» редко выигрывает. За последние 11 матчей он одержал победы лишь в четырёх встречах. Самое неприятное для лондонских болельщиков – это то, что их команда плохо играет дома. Последние пять матчей АПЛ на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» принесли поражения в четырёх играх и лишь одну победу в матче с «Лидсом» (4:3).
Гладилин: Промес сильнее и ярче Веллитона.
«Манчестер Сити» после небольшого спада, в который команда угодила в начале января, одержал три победы подряд. Одна из них – как раз во встрече с «Тоттенхэмом» (4:2), но после той игры Хосеп Гвардиола был особенно недоволен своими подопечными. «Шпоры» вели со счётом 2:0 к перерыву, и «горожанам» пришлось переворачивать игру не без помощи провалов в обороне соперника.
Вот уже пять лет матчи «Манчестер Сити» в гостях у «Тоттенхэма» выходят небогатыми на забитые мячи. Последние пять таких встреч, включая игру четвертьфинала Лиги чемпионов в 2019 году, подарили зрителям лишь семь голов, шесть из которых забил «Тоттенхэм». Такая же результативность была и во всех трёх домашних матчах «Тоттенхэма» в 2023 году. Поставим на тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.
Прогноз на матч Серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля
«Интер» неожиданно превратился в главного преследователя «Наполи», хотя ничего особенного ему этот статус не даёт. Уже и так понятно, что чемпионство у неаполитанцев может отнять только чудо, а не кто-то из соперников. «Интер» небезгрешен, он уже недавно проигрывал, терял очки на поле аутсайдера, не мог в Кубке дожать в основное время скромную «Парму». Тем не менее «нерадзурри» стабильнее большинства соперников.
Булыкин: Головин мог бы найти себя не только в Бундеслиге.
И уж точно собраннее «Милана», который неожиданно просто полетел в пропасть и никак не может остановиться. Причиной начала кризиса гостей можно было назвать травмы, но потом лазарет начал пустеть, а результаты стали ещё хуже. Получилось так, что «Милан» обыграл только «Салернитану» в первом матче после паузы, и на этом всё закончилось. Шесть матчей без побед, в трёх последних поражения с разницей в три и более голов.
Пять пропущенных мячей от «Сассуоло» в домашнем матче — это просто нечто. Полное непонимание игроков, Пиоли. «Милан» выглядел просто подавленным в психологическом плане, да и по игре ничего не смог противопоставить скромному сопернику. Хозяевам не составит труда снова обыграть соседей. Причём, может, даже не минимально. Победа «Интера» с форой (-2.5) за 3.45.
Прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Севилья» 5 февраля
Осечка в матче с «Эспаньолом» пока так и остаётся последней для «Барселоны». Каталонцы выиграли в четырёх следующих матчах Примеры, правда, минимально, но сейчас есть возможность для прогресса, чтобы начать забивать больше. В игре с «Бетисом», когда Хави наконец смог собрать свою атаку практически в оптимальном составе, «Барселона» выглядела мощно.
«Севилья» начала набирать обороты и выбралась из зоны вылета, но до полного восстановления былых позиций ей ещё очень далеко. В Примере клуб выигрывает пока исключительно в домашних матчах, а в гостях одержал победу только в Кубке со слабыми соперниками. По игре у подопечных Сампаоли ещё очень много недочётов, особенно в том, что касается атаки.
От «Барселоны» можно ждать уверенной победы. Слишком много забить «Севилье» вряд ли получится, так как в обороне Сампаоли знает толк и делает на неё ставку, но выиграть с разницей в два мяча вполне реально. Простой вариант ставки – победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.89.
Экспресс на матчи 5 февраля:
Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Тоттенхэм» — «Ман Сити» за 2.25.
Ставка 2: победа «Интера» с форой (-2.5) в матче с «Миланом» за 3.45.
Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Севильей» с форой (-1.5) за 1.89.
Общий коэффициент: 2.25 Х 3.45 Х 1.89 = 14.67.
Дортмундская «Боруссия» интересуется Головиным.
Агент Азмуна опроверг информацию о нежелании игрока возвращаться в РПЛ.
Караваев и «Зенит» согласовали новый контракт.
Вратарь «Сочи» Адамов заявил, что закрытость Бердыева является мифом.
- 5 февраля 2023
-
07:25
-
05:30
-
05:00
-
04:45
-
04:30
-
04:15
-
04:00
-
03:30
- 4 февраля 2023
-
22:00
-
21:15
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15