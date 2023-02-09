Швейцария — Финляндия. Чемпион непоколебим

10 февраля состоится матч Еврохоккейтура, Хоккейные игры Beijer Швейцария – Финляндия. Начало – в 22:15 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Финляндии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех Швейцарии оценивается в 3.84. На ничью дают коэффициент 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Еврохоккейтура Швейцария — Финляндия 10 февраля 2023 года

Букмекеры думают, что матч Швейцария – Финляндия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз на матч Еврохоккейтура Швейцария — Финляндия (10.02.2023)

В феврале нас ждёт третий шведский этап хоккейного Евротура. Почти все матчи пройдут в Мальмё. Игра между сборными Швейцарии и Финляндии станет исключением, она состоится в Цюрихе на стадионе «Свисс Лайф-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 22:15 мск.

Для швейцарцев это отличный шанс оправдаться за последние неудачи. Команда проиграла в четырёх из пяти последних матчей. Последняя встреча сборной проходила как раз с Финляндией. «Крестоносцы» потерпели поражение со счётом 1:4.

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Для финнов прошлый сезон выдался максимально крутым. Они выиграли золото на олимпийских играх, стали чемпионами мира. В руках у Юкки Ялонена сейчас отличное поколение, способное решать высокие задачи. В Евротуре он задействует не всех сильнейших игроков, стараясь проверить как можно больше резервистов.

За два предыдущих этапа у финнов не было ни одного хоккеиста, который провёл бы больше трёх матчей за сборную. Отчасти именно такая ротация мешает Суоми продемонстрировать свой максимум. Им это и не нужно, главная цель – чемпионат мира, который состоится в мае, но к нему ещё нужно подготовиться.

Два предыдущих этапа финны провели не очень удачно. Они долго запрягали, проигрывая в первых встречах, чтобы потом уверенно выиграть в третьем матче со счётом 4:1. Сначала они таким образом приземлили нынешнего лидера общего зачёта – сборную Швеции, а в декабре проехались по Швейцарии.

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Хозяева подходят к матчу на серии из трёх поражений. Они поочерёдно проиграли во встречах со всеми соперниками. Домашний этап команда Патрика Фишера полностью провалила, и непонятно, как она может исправить ситуацию. Швейцарцы собрали относительно молодой состав, в котором нет игроков старше 30, но и каких-то особых талантов в нём тоже нет.

Неудивительно, что финны считаются фаворитами, если они смогут реализовать хоть часть своего потенциала, то должны обыгрывать этого соперника. Швейцарцы должны оказать достойное сопротивление, они умеют это делать, но зацепиться за очки им будет тяжело.

Прогноз и ставки на матч Еврохоккейтура Швейцария — Финляндия 10 февраля 2023 года

Чтобы поднять коэффициент, можно добавить к победе гостей ещё тотал больше 4.5 шайбы. Финляндия не просто так самая результативная команда турнира, только в одном матче с её участием было заброшено меньше пяти шайб, сейчас финны идут на серии из пяти результативных игр подряд.

Ставка: победа Финляндии и тотал больше 4.5 шайбы за 2.66.

Экспресс с коэффициентом 9.85.

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