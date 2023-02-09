«Спартак» — «Сочи». Абаскалю не помеха даже Бердыев

10 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех сочинцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» 10 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» (10.02.2023)

Во многих странах сезон в самом разгаре, но в России пока царит перерыв. С целью как можно лучше подготовиться к возобновлению сезона некоторые клубы принимают участие в товарищеском турнире — Зимнем кубке РПЛ. 10 февраля в матче заключительного тура померяются силами московский «Спартак» и «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Несмотря на отсутствие Квинси Промеса, «Спартак» великолепно проводит сборы. Сначала он одержал уверенные победы в товарищеских встречах с АГМК (3:1) и «Ботевом» из Пловдива (1:0). Затем красно-белые обыграли «Ростов» (0:0, по пенальти 2:1) и разгромили «Краснодар» (4:0) в Зимнем кубке РПЛ.

«Локомотив» объявил о подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым.

Встреча с «быками» наиболее интересна. Во всей красе проявил себя в ней главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Судя по всему, он вошёл во вкус. Испанский специалист очень активно экспериментировал. Помимо классической ротации, он испытывал своих подопечных в различных сочетаниях и на неродных позициях.

Это принесло потрясающие результаты. Красно-белые продемонстрировали командный футбол и по делу выиграли с разгромным счётом. Стоит отметить, что здорово проявили себя и недавно примкнувшие к клубу из Москвы Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. Новобранцы очень быстро освоились.

В частности, благодаря стараниям легионеров за последние три игры во всех турнирах «Спартак» не пропустил ни одного мяча. Судя по всему, в ближайшем будущем действующий победитель Кубка России пополнит свою коллекцию ещё одним трофеем. В предстоящем матче у него не должно возникнуть серьёзных проблем.

Брат Месси извинился за слова о «Барселоне».

«Сочи» уходил на зимний перерыв не в самом лучшем виде. За последние восемь туров в РПЛ он одержал лишь две победы. При этом обыграл только клубы, располагающиеся в самом низу турнирной таблицы — «Локомотив» и «Химки». Также две встречи закончил с ничейным результатом. Во всех остальных — потерпел поражения.

Таким образом, сочинцы закрепились на девятом месте в таблице чемпионата России. С целью улучшения результатов их руководство приняло решение произвести смену главного тренера в межсезонье. На должность был приглашён опытнейший Курбан Бердыев, под руководством которого «Ростов» когда-то творил сенсации.

Во главе с Бердыевым «Сочи» провёл пока только пять матчей. В трёх из них одержал победы. Сначала обыграл «Форте» (5:1) и «Нефтехимик» (3:0). Затем разгромил «Ростов» (3:0). Поражения потерпел во встречах с «Локомотивом» (0:2) и «Краснодаром» (0:1). В целом результаты неплохие.

Однако Бердыеву ещё только предстоит освоиться в клубе из одноимённого города. Встреча со «Спартаком» станет первым его серьёзным испытанием. До этого соперники были не очень сильными. Исключением является лишь «Ростов». Но жёлто-синие, пожалуй, сами подарили сочинцам победу. Они очень часто ошибались и попросту не могли выйти из обороны в атаку.

Бердыева стоит похвалить за привитый прессинг. Однако со «Спартаком» у его подопечных вряд ли получится разделаться так же. У красно-белых гораздо лучше глубина состава, а также качественнее поставлен командный футбол. В конце концов, сейчас они располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Думается, они одержат победу в предстоящем матче. Поставить на них можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. В текущей форме красно-белые вполне способны конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Точечные усиления и чуткое руководство Абаскаля делают «Спартак» одним из фаворитов.

Прогноз и ставки на матч Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Сочи» 10 февраля 2023 года

«Спартак» потрясающе проводит межсезонье. Эксперименты Абаскаля работают. Да и точечные усиления приносят немало пользы. «Сочи» также постепенно становится лучше. Однако Курбан Бердыев ещё не совсем освоился в клубе. Ему предстоит проделать немало работы для того, чтобы отладить игровые механизмы игры своих новых подопечных. Расположение команд в турнирной таблице, глубина их составов и не только предвосхищают победу красно-белых.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 9.85.

«ПСЖ» предложил Месси два варианта продления контракта.

«Химки» объявили о переходе защитника Лео Андраде.

Адамов: приятно стать первым чеченцем, выигравшим РПЛ.

«Реал» предложил € 40 млн за защитника «Зенита».