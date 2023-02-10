«Лестер» — «Тоттенхэм». Антонио Конте вернётся счастливым!

Главный тренер «шпор» продолжает восстанавливаться после операции. Гарри Кейн сделает всё, чтобы итальянец был доволен.

11 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех лестерцев оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Тоттенхэм» (11.02.2023)

Позади уже 22 тура английской Премьер-лиги. На 11 февраля запланированы семь встреч 23-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, местный «Лестер Сити» примет «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Главный судья — Майкл Солсбери.

В текущем сезоне «Лестер» очень нестабилен. Он одержал победы только в 6 из 21 встречи и в трёх матчах играл вничью. Сейчас «лисы» занимают 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка.

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Ключевой проблемой «Лестера», которую никак не может решить Брендан Роджерс, является отсутствие надёжной обороны. За этот период времени «лисы» пропустили 37 мячей. Больше пропустили только главные претенденты на вылет в Чемпионшип — «Борнмут» и «Саутгемптон».

К предстоящему матчу «Лестер» подходит далеко не в лучшем тонусе. Он выиграл только во встрече с «Астон Виллой» (4:2) за шесть последних матчей. Причём «львы», можно сказать, сами подарили «лисам» три очка. Они «привезли» в свои ворота три мяча.

Также подопечные Роджерса не без удачи добыли ничейный результат во встрече с «Брайтоном» (2:2). «Чайки» смотрелись гораздо предпочтительнее, но их подкачала реализация моментов. Во всех остальных матчах «лисы» потерпели поражения. Также они недавно вылетели из Кубка лиги, уступив во встрече 1/4 финала с «Ньюкаслом» (0:2).

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У «Тоттенхэма» дела обстоят гораздо лучше, чем у «Лестера». На данный момент, он располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание «шпор» от идущего на третьем месте «Манчестер Юнайтед» относительно небольшое — четыре очка. Шансы побороться за путёвку в Лигу чемпионов у них имеются.

За последние пять туров в чемпионате Англии лондонцы потерпели только два поражения — в матчах с лидирующим «Арсеналом» (0:2) и «Манчестер Сити» (2:4). Во всех остальных играх они одержали победы. Сначала разгромили «Кристал Пэлас» (4:0). Затем, обыграли «Фулхэм» (1:0) и отомстили «Манчестер Сити» (тоже 1:0).

Интересно, что в последних двух встречах руководил лилово-белыми Кристиан Стеллини. Дело в том, что Антонио Конте недавно перенёс операцию по удалению желчного пузыря. Он продолжает восстанавливаться. Несмотря на отсутствие главного тренера, «шпоры» добыли важные очки, и не только.

Отметившись забитым мячом в матче последнего тура с «Манчестер Сити» (1:0), лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн установил рекорд. Форвард обошёл Джимми Гривза, который был лучшим бомбардиром в истории «шпор». Кроме того, он стал третьим игроком, которому удалось забить 200 мячей в АПЛ.

Сразу по окончании встречи Конте позвонил Кейну и поздравил с достижением. Он отметил, что гордится подопечным. В текущем розыгрыше АПЛ 29-летний нападающий забил уже 17 мячей. Он находится в прекрасном расположении духа и мотивирован побить рекорд легендарного Алана Ширера.

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Скорее всего, в предстоящем матче «шпоры» выиграют. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. В 8 из 10 последних очных встреч лилово-белые одержали победы. К сожалению, в матче последнего тура с «Ман Сити» травму получил Уго Льорис.

Голкипер пропустит от шести до восьми недель. Потеря очень серьёзная. Однако Стеллини выразил надежду на то, что Антонио Конте вернётся счастливым. Очевидно, желание угодить итальянскому специалисту мотивирует состав. Две победы подряд во встречах с сильными соперниками это подтверждают. С «лисами» у него не должно возникнуть больших проблем.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Тоттенхэм» 11 февраля 2023 года

«Лестер» располагается в нижней части турнирной таблицы АПЛ. Он очень нестабилен и много пропускает. В победу «Тоттенхэма» верится гораздо больше. У него сильнее состав и в отличном тонусе пребывает лидер. История последних очных встреч всецело на стороне «шпор». Думается, они порадуют восстанавливающегося после операции Антонио Конте очередной победой.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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