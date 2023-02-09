«Локомотив» — «Динамо». Никитин разжигает аппетит

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10 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» М. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.15. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент — 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.24, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Динамо» Москва (10.02.2023)

На 10 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланирована всего одна встреча регулярного чемпионата. Скромно, но скучать не придётся. Ярославский «Локомотив» на льду «Арены-2000» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Подопечные Игоря Никитина в этом сезоне прибавили, ведь сейчас команда располагается на второй строчке Западной конференции, набрав 82 очка за 62 встречи, столько же очков у ЦСКА и «Торпедо». Отставание от лидирующего СКА всего 11 очков, но сезон близится к закату. Железнодорожники наверняка попробуют удержать второе место за собой.

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Команда одержала победы в четырёх из шести последних матчей – неплохо. Недавно команда шла с серией из поражений в пяти встречах кряду. Накануне «Локомотив» дома не без труда обыграл «Амур» (2:1 ОТ). До этого одержал победа в матче с «Сочи» (4:0), но здесь соперник был вовсе не уровня ярославцев.

«Динамо» в этом сезоне играет здорово, с учётом ухода Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова в «Ак Барс». Алексей Кудашов не без проблем, но смог настроить команду на нужный лад. Сейчас бело-голубые занимают пятую строчку в Западной конференции, набрав 79 очков за 60 игр. Весьма недурно, но клуб одержал победы лишь в трёх из шести последних игр.

Накануне «Динамо» дома обыграло «Сочи» (4:1), а до этого «Барыс» (3:2). Однако с командами, находящимися чуть выше в турнирной таблице, уже есть проблемы. Например, недавняя игра с «Авангардом» (2:3 ОТ) или с «Автомобилистом» (1:3). История же очных игр соперников на стороне хозяев. У «Локомотива» 30 побед в 56 матчах, в то время как у «Динамо» — 26.

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Преимущество невесомое, но всё же есть, гости выиграли в двух из пяти последних игр в Ярославле. В этом сезоне соперники встречались в Ярославле, где Алексей Кудашов одержал победу со счётом 2:0. Однако до этого Игорь Никитин дважды обыграл соперника в Москве (4:2 и 3:1). Поэтому в этой паре с фаворитом будет весьма непросто.

«Локомотив» дома одержал 21 победу в 32 матчах, когда «Динамо» в гостях выиграло в 15 из 29 встреч на выезде. Думается, Игорь Никитин вряд ли забыл прошлое поражение в домашнем матче. Команда сейчас идёт совсем неплохо, как в целом и соперник, но дома поддержка трибун обеспечена.

Плюс москвичи в недавней гостевой серии выиграли лишь в одном из четырёх матчей, что совсем не дело, а сейчас ещё и соперник принципиальный. Да и по силе ярославцы в сезоне выглядели чуть лучше. Думается, у хозяев куда больше шансов на победу дома. Ставки на «Локомотив» принимаются за 2.15.

Вряд ли Алексею Кудашову позволят забраться выше пятой строчки в Западной конференции, конкуренция среди троицы велика, и никто не планирует отступать. Времени на подготовку у соперников было предостаточно, но пока чаша весов на стороне хозяев.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года

Соперники неплохо проводят последние серии игр, но по сезону команды не показали отменной стабильности. Плюс в очных играх нет явного фаворита. Однако ярославцы дома чувствуют себя довольно уверенно и не испытывают серьёзных проблем. Бело-голубые же в гостях играют последнее время хуже, чем дома. Потому проверим победу хозяев в этой встрече.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.85.

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