Экспресс на 14 февраля с коэффициентом 15.3: не ждите феерий в Лиге чемпионов

14 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 15.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля

Чемпионат мира забрал у игроков лучших клубов Европы столько сил, что многие до сих пор не могут в полной мере прийти в себя. «ПСЖ» и «Бавария» перед очной встречей с большими проблемами – травм много, результаты не впечатляют, и неуверенность чувствуется в словах главных тренеров. Парижане подходят к игре с серией из двух поражений от клубов высокого уровня: сперва в Кубке Франции их обыграл «Марсель» (1:2), а затем уже в чемпионате не оставил шансов «Монако» (1:3).

10 лучших прогнозов на сегодня.

Кристоф Галтье открыто заявляет, что форма его подопечных оставляет желать лучшего, а с таким настроем сложно рассчитывать на успех. «Бавария», в свою очередь, начала побеждать после трёх ничьих подряд, однако есть два отрицательных момента. Во-первых, крепких соперников во время победной серии у мюнхенцев не было – «Майнц», «Вольфсбург» и «Бохум» таковыми не являются. Во-вторых, даже в этих встречах у «Баварии» были проблемы с развитием атак.

Ключевой вопрос перед матчем, сыграют ли с первых минут Месси и Мбаппе, ведь от них напрямую зависит тактика баварцев. Юлиан Нагельсман готовит команду именно к звёздам соперника, что может быть рискованно – немец уже не раз уступал тактически в новом году. Вероятно, сейчас нас ждёт осторожная игра двух кризисных команд. В двух последних очных матчах команд в Париже не забивалось больше одного мяча – возьмём тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.45.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля

Семь матчей подряд не мог выиграть «Милан», пока на его пути не встретился «Торино». В прошлом туре «россонери» прервали неудачную серию и впервые за зиму смогли не пропустить. Ждать развития успехов следует осторожно — всё же Лига чемпионов и очень серьёзный соперник, ничуть не хуже «Челси», которому миланцы осенью дважды всухую проиграли.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Антонио Конте пока не решил, собирается ли он оставаться в «Тоттенхэме», это лучше всего отражают уровень и перспективы команды. Лондонцы не могут стабильно держать планку высоко, после хорошего выступления их может поджидать провал, как и получилось в последней игре с «Лестером». «Лисы» пропустили первыми, но потом отгрузили «шпорам» четыре мяча.

В этом матче силы команд примерно равны. «Тоттенхэм» может не форсировать события в первой игре и согласиться на ничью, чтобы потом дожать «Милан» у себя дома. Хозяева слишком слабы, чтобы навязать свою игру подопечным Конте. Стоит присмотреться к ставке на ничью с коэффициентом 3.35.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Халл» 14 февраля

«Канарейки» никак не могут подтвердить свой статус претендента на возвращение в АПЛ. Смена тренера взбодрила команду, но ненадолго. После двух уверенных побед «Норвич» так же уверенно проиграл два матча и не забил в них ни одного мяча. Ладно, ещё за поражение от «Бёрнли» не стыдно, но проигрывать «Бристолю», нанеся всего один удар в створ за матч, – это полный провал.

«Халл» сейчас на хорошем ходу, он набрал семь очков в трёх последних матчах и не пропустил в них ни одного мяча. «Тигры» из самой зрелищной и результативной команды лиги постепенно превратились в скучного середняка, для которого практичность превыше всего. В 10 последних матчах «Халл» пропустил всего семь мячей и в выездных матчах научился оказывать серьёзное сопротивление.

Со статусом «Норвича» как явного фаворита тут можно запросто поспорить, но ставить на гостей всё же рискованно. Лучше присмотреться к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.

Экспресс на матчи 14 февраля

Ставка 1: ТМ 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Бавария» за 2.45.

Ставка 2: ничья в матче «Милан» — «Тоттенхэм» за 3.35.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче «Норвич» — «Халл» за 1.87.

Общий коэффициент: 2.45 Х 3.35 Х 1.87 = 15.3.

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