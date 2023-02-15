Экспресс на 15 февраля с коэффициентом 19.4: Артета переиграет Гвардиолу

15 февраля продолжится плей-офф Лиги чемпионов, а в АПЛ состоится игра лидеров. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Бенфика» 15 февраля

Бельгийцы основательно пошумели на групповом этапе, но это не спасло Карла Хуфкенса от отставки. Ему не простили обилие неудач и серьёзное отставание от лидера во внутреннем чемпионате. На замену был взят Скотт Паркер, уволенный из «Борнмута» и никогда не работавший за пределами Англии. Судя по всему, этот вариант не сработал, так как в семи матчах у руля новой команды Паркер добыл только одну победу, правда, и проиграл тоже всего один матч.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Бенфика» едет в Бельгию в плохом настроении. Серия из четырёх сухих побед прервалась, и «орлы» вылетели из Кубка Португалии, уступив «Браге» в серии пенальти. Зимой «Бенфика» уже не выглядела так монументально, как раньше, и теряла очки во всех матчах с действительно серьёзными соперниками. Тем не менее у португальцев форма явно лучше, чем у их соперника.

В составе «Брюгге» будет один человек, который на «Бенфику» настроится особенно. Нападающий Роман Яремчук летом переехал в Бельгию как раз из Лиссабона, где проиграл конкуренцию местным талантам и от него избавились за хорошую сумму. Увы, но Яремчук в отвратительной форме, как-то навредить бывшей команде у него вряд ли получится.

У обеих команд заметен регресс в сравнении с их осенней формой. Но у «Бенфики» он не настолько сильный. «Брюгге» никак не может найти свою игру, рискует остаться без двух лучших бомбардиров и вряд ли даже дома окажет серьёзное сопротивление португальцам. Предлагаем поставить на победу «Бенфики» с форой (-1.5) за 3.15.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Челси» 15 февраля

«Челси» подошёл к одному из определяющих матчей сезона. Клуб провёл яркую трансферную кампанию этой зимой в попытке не просто укрепить проблемные позиции, но и сделать серьёзный задел на будущее. Пока на результатах должным образом это не сказывается – лондонцы по-прежнему в очень плохой форме. Подопечные Грэма Поттера отстали от еврокубковой зоны в АПЛ уже на восемь очков, а с середины ноября одержали всего две победы в 12 матчах.

Лучшие экспрессы на сегодня.

И то это были встречи с «Борнмутом» (2:0), который борется за выживание, и с «Кристал Пэлас» (1:0). Сейчас у «синих» серия без побед равна трём встречам, но важно не это – команда на данном отрезке забила всего один гол. Не помогает даже россыпь молодых звёзд во главе с Михаилом Мудриком, который в этой ЛЧ уже забил три гола за «Шахтёр». В то же время с обороной у лондонцев всё хорошо, ведь за эти 12 игр они пропустили больше одного мяча лишь дважды. «Боруссия», конечно, постарается сыграть с позиции силы на домашнем стадионе, ведь она форму набрала хорошую.

У «шмелей» шесть побед в шести матчах с нового года, однако больше двух голов удалось забить только дважды. Таким образом, сейчас вновь не ждём слишком результативной игры – обе команды сильнее на своей половине поля, а уступать в первом матче никому не хочется. Вполне вероятно, что забьёт кто-то один – поставить на «обе забьют — нет» можно за 2.09.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 15 февраля

Для «Арсенала» наступил его звёздный час. Первый матч с главным конкурентом в борьбе за чемпионство. Матч, который может придать дополнительный импульс лондонцам, открыть им второе дыхание или же, наоборот, подорвать уверенность в своих силах. Не так давно «Сити» уже побеждал «Арсенал», но то было в Кубке Англии, и составы команд были далеки от идеальных.

К столь важному матчу «канониры» подходят на серии из трёх матчей без побед, что не может не настораживать. При этом нельзя сказать, что по игре «Арсенал» был плох — где-то от него отвернулась удача, где-то соперник сделал для победы чуть больше. Если череда неудач не подорвала уверенность «канониров», то они вполне могут надеяться на благоприятный исход матча с главным преследователем.

«Ман Сити» сейчас уже не выглядит непобедимым. В последних 10 матчах «горожане» собрали четыре осечки и проиграли три последних выездных встречи. Холанд уже не сверкает, как раньше, игра команды стала не такой яркой. А если ещё и Гвардиола перемудрит с тактикой, что в больших матчах с ним стало случаться часто, то «Сити» вполне может недобрать очков. Рискнём и попробуем поставить на победу «Арсенала» с коэффициентом 2.95.

Экспресс на матчи 15 февраля

Ставка 1: победа «Бенфики» в матче с «Брюгге» с форой (-1.5) за 3.15.

Ставка 2: обе забьют — нет в матче «Боруссия» Д — «Челси» за 2.09.

Ставка 3: победа «Арсенала» над «Ман Сити» за 2.95.

Общий коэффициент: 3.15 Х 2.09 Х 2.95 = 19.4.

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