«Боруссия» М — «Бавария». Правило бывших сработает против Зоммера

Действующий голкипер мюнхенцев много лет выступал за «жеребят», но теперь ему предстоит побывать по другую сторону.

18 февраля состоится матч 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» М – «Бавария». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Боруссии» оценивается в 7.20. На ничью дают коэффициент 5.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Боруссия» М – «Бавария» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария» (18.02.2023)

После успешного выступления в Лиге чемпионов «Бавария» возвращается в Бундеслигу, где перед ней стоит задача защиты чемпионства. Несмотря на то что мюнхенцы явно гораздо выше всех команд Германии, этот сезон для них складывается неидеально. Слишком много необязательных потерь очков, из-за чего преследователи не дают расслабиться.

«Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице, но всего на одно очко опережает «Унион» и на три — «Боруссию» Дортмунд. У команды Юлиана Нагельсмана лучшие защита и атака в лиге. Всего 18 голов пропущено и 59 забито, в этом плане отрыв от конкурентов очень большой, но каких-то серьёзных дивидендов «Бавария» из него не извлекла.

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Виной тому серия из трёх ничейных результатов. «Бавария» её уже закрыла победами в четырёх следующих встречах. Мюнхенцы потратили очень много сил во Франции на этой неделе, чтобы обыграть «ПСЖ».

«Боруссия» на еврокубки не отвлекается, но это не помогает наконец набрать оптимальную форму. Текущий сезон для «жеребят» выходит очень смазанным, нестабильным, из-за чего их место в середине турнирной таблицы выглядит закономерным. Гладбах занимает 10-ю строчку, с минимальными шансами зацепиться за путёвку в еврокубки.

Зимний отрезок для «Боруссии» пока складывается неудачно. Из пяти матчей она выиграла только один, а три проиграла. Из плюсов для «Боруссии» в этом матче можно выделить только домашнее поле и усталость соперника. При всех своих неудачах дома «жеребцы» очень сильны. Если в гостях они набрали всего семь очков, то дома — 19. Если на выезде они забили 13 голов, то на своём поле — 22.

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«Бавария» отлично знает, как тяжело играть на «Боруссия Парк». Четыре матча подряд мюнхенцы не могут тут выиграть. Да и вообще «Боруссия» для них самая неудобная команда в Бундеслиге. Ян Зоммер может даже пожалеть, что зимой сменил Мёнхенгладбах на Мюнхен.

Нельзя сказать, что «Боруссия» в своей нынешней форме дома должна рассчитывать на очки и продление беспроигрышной серии в матчах с «Баварией». Это только в том случае, если Нагельсман решит дать отдых многим игрокам основы и мюнхенцы сыграют гораздо хуже обычного. Однако надеяться на такой исход не стоит.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария» 18 февраля 2023 года

«Бавария» в Бундеслиге иногда позволяет себе очень вольготную игру в обороне, и её за это наказывают. «Боруссия» дома забивает стабильно, очень редко кто-то уезжает от неё без пропущенного мяча. Обычно это команды, которые предпочитают весь матч отсиживаться в обороне, а «Бавария» так делать не будет. «Боруссия» должна забивать, и один гол для неё в этом матче не предел.

Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» М больше 1 мяча за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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