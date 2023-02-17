«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Гвардиола вернулся в борьбу за титул!

18 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «лесников» оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» (18.02.2023)

В английской Премьер-лиге на 18 февраля запланировано целых восемь встреч 24-го тура. В одной из них на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме померяются силами местный «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Главный судья — Грэм Скотт.

«Ноттингем Форест» неплохо, по собственным меркам, возобновил сезон после международного перерыва на ЧМ-2022. За последние семь туров в чемпионате Англии он потерпел поражения лишь во встречах с набравшим потрясающий ход «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Фулхэмом» (0:2).

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Также «лесники» сыграли вничью с «Челси» (1:1) и «Борнмутом» (1:1). Победы они одержали во встречах с «Саутгемптоном» (1:0), «Лестером» (2:0) и «Лидсом» (1:0). Таким образом, подопечные Стивена Купера поднялись на 14-ю строчку. От располагающихся в зоне вылета команд они оторвались на шесть очков.

Также «Ноттингем» добрался до полуфинала Кубка лиги. Дальше его не пустил «Манчестер Юнайтед» (0:3 и 0:2). На этом позитивные новости для «лесников», к сожалению для их болельщиков, заканчиваются. К грядущей встрече клуб подходит в качестве явного аутсайдера.

Суть в том, что в игре последнего тура АПЛ с «Фулхэмом» повреждения одновременно получили сразу два центральных защитника «Ноттингема» — Вилли Боли и Скотт Маккенна. Стивену Куперу пришлось заменить их уже на восьмой минуте матча. Это самая быстрая двойная замена в истории чемпионатов Англии.

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Кроме того, после неудачного возобновления сезона обрёл себя грядущий соперник «лесников». За последние шесть матчей во всех официальных турнирах «Манчестер Сити» потерпел лишь одно поражение — в игре с «Тоттенхэмом» (0:1). Во всех остальных матчах — уверенные победы.

Сначала подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Тоттенхэм» (4:2) и «Вулверхэмптон» (3:0) в АПЛ, а также выбили «Арсенал» из Кубка Англии (1:0). Затем они выиграли у «Астон Виллы» (3:1) и «Арсенала» (3:1) в чемпионате. Последняя встреча, само собой, наиболее интересна.

«Горожане» меньше владели мячом. Однако опаснее атаковали, а также нанесли гораздо больше ударов в створ. Выиграли абсолютно по делу. В очередной раз забил Эрлинг Холанд, возглавляющий таблицу лучших бомбардиров АПЛ. Теперь на его счету 26 голов и четыре результативные передачи в 22 матчах.

Обыграв «Арсенал», «Манчестер Сити» поднялся на первое место. Теперь у него столько же очков, сколько и у «канониров», но на одну игру больше. Впрочем, команда Хосепа Гвардиолы наконец стала похожа на саму себя. Вернулись фирменная результативность и стабильность.

Вероятнее всего, в грядущем матче «Манчестер Сити» одержит уверенную победу. Поставить на его победу с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. История очных встреч насчитывает всего один матч. Выиграли подопечные Гвардиолы, причём с крупным счётом — 6:0.

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У «горожан» гораздо сильнее состав. Да и победа во встрече с «Арсеналом» во многом является для них переломным моментом. Вероятнее всего, подопечные Гвардиолы обретут больше уверенности в собственных силах, а также будут черпать дополнительную мотивацию из чемпионской гонки. Теперь они главные фавориты турнира.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» 18 февраля 2023 года

«Ноттингем Форест» довольно неплохо смотрится на последнем отрезке сезона. Однако во всех трёх встречах с «Манчестер Юнайтед» (две в Кубке Англии и одна в АПЛ) без шансов проиграл. Кроме того, угодили в лазарет два центральных защитника «лесников». Вряд ли им удастся избежать разгромного или близкого к этому поражения в предстоящей игре. «Манчестер Сити» преодолел кризис. Он добыл отличные результаты в последних шести матчах во всех турнирах, порадовав своих болельщиков большим количеством голов. В очной встрече они одержали крупную победу. Думается, нечто подобное будет и в этот раз.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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