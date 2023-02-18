Для успешной игры на дистанции опытные клиенты букмекерских контор используют стратегии ставок.

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Что такое тотал в ставках на волейбол?

Тотал в волейболе – основной маркет в букмекерской росписи к волейбольным противостояниям. Букмекеры принимают пари на тоталы волейбольной партии и волейбольного матча, который состоит из трёх или пяти сетов.

Ставки на тотал в волейболе – пари на результативность отдельного сета или партии.

Как это использовать в ставках на спортивные события?

Типы тоталов в росписи к волейбольным противостояниям:

общий тотал матча;

тотал сетов;

тотал отдельной партии;

чёт и нечет тотала.

К турнирам, которые предусматривают проведение строгого количества сетов в партии, букмекеры не выставляют маркет на тотал сетов.

Ставки на тоталы в росписи к волейбольному матчу «Энерджи-Про — Легион-Про»

Наибольшее число позиций для ставок букмекерские конторы предоставляют в маркеты тотал партии для игры в режиме реального времени. Нивелировать потенциальные риски, связанные с неожиданным исходом партии, игрок может при помощи бонусов. По ссылке можно выбрать подходящий бонус компании Фонбет.

Средний уровень букмекерской комиссии для ставок на маркет – 8%. На непопулярные матчи в LIVE-линии маржа может достигать значения в 10–12%.

Ввиду высокой динамики игры игроки часто используют стратегии ставок на тотал в волейболе в LIVE в паре с агрессивными финансовыми стратегиями.

Примеры работы ставки: выигрыш, проигрыш и возврат

Позиции для ставок на тоталы предусматривают два плеча: тотал больше (ТБ) и тотал меньше (ТМ). Ставка на ТБ выигрывает, если указанное значение результативности пробито в период матча. В противном случае букмекер рассчитывает пари проигрышем.

Ставка на тотал меньше в волейболе выигрывает, если указанное значение результативности не было достигнуто в рамках противостояния или выбранного промежутка игры.

Букмекеры предлагают клиентам совершать ставки на классический дробный тотал очков в волейболе. Азиатские и целые тоталы букмекерские конторы в росписи практически не используют.

Возврат при расчёте ставок на тотал в волейболе не предусмотрен.

Пример. Игрок делает ставку на волейбольный матч «ОК Финанс – КЕПКО» тотал меньше 45.5 в первой партии.

Ставка на ТМ (45.5) в первой партии матча «ОК Финанс — КЕПКО» чемпионата Кореи

Первая партия завершилась со счётом «25:21» — тотал 45.5 пробит, ставка на ТМ проиграла.

Завершение первой партии и проигрыш ставки

Неопытные игроки часто заключают пари на чёт тотала в волейболе, но маркету «Чёт – Нечет» характерен повышенный уровень комиссии. Игра по маркету на длительной дистанции заведомо убыточна.

Стратегия игры ставкой на тотал

Для успешной игры на дистанции опытные клиенты букмекерских контор используют стратегии ставок на тотал в волейболе. Суть стратегии – вычислить среднюю результативность сета в пяти прошедших матчах и заключать пари на пробитие или ТМ полученного результата тотала.

Первую ставку игрок совершает на тотал первой партии. Если купон проигрывает, пользователь дублирует пари и удваивает сумму ставки. Максимальная продолжительность игровой серии – пять ставок.

При выигрыше пари игрок компенсирует затраты и получает ожидаемую прибыль, сниженную за счёт букмекерской комиссии.

Практическое применение стратегии ставок на тотал в волейболе

Использование игровой методики можно рассмотреть на примере матча женского ЛСК-турнира Польши «Хемик Полице – Лодзь».

Роспись на матч «Хемик Полице — Лодзь»

Для расчёта среднего значения тотала игроки берут результаты последних 10 отыгранных сетов.

Статистику в Н2Н формате можно найти на профильных ресурсах и на сайтах букмекерских контор.

Статистика команд «Хемик Полице» и «Лодзь»

Букмекер предлагает точку спреда меньше полученного значения тотала, поэтому игрок совершает ставку на маркет ТМ (43.5) размером 1000 RUB.

Ставка на ТМ (43.5) в первой партии матча «Хемик Полице — Лодзь»

В случае проигрыша пари игрок удваивает ставку на ТМ (43.5) второй партии с коэффициентом 1.95. Пари выигрывает и приносит 3900 рублей: 3000 рублей – затраты на игровую сессию, 900 рублей – чистая прибыль.

Рекомендации по применению стратегии:

Размер первоначальной ставки не должен превышать 2% действующего банка. Заключать первое пари лучше за 5–10 минут до начала матча – это позволит совершить ставку на наиболее выгодных условиях. Не следует менять плечо маркета в рамках одной игровой сессии. В случае пяти поражений подряд следует прервать сессию и вернуться к первоначальному размеру пари.

Для получения большей прибыли можно использовать стратегию ставок «Догон» вместо удвоения размера пари. Для быстрого расчёта суммы ставки игроки применяют калькулятор догона.

Стратегия не гарантирует прибыль, но при правильном использовании позволяет стабильно выходить в плюс на дистанции.

Заключение

Тотал волейбольной партии – популярный маркет для динамичной игры. Клиенты букмекерских контор используют рынок, чтобы быстро проставить банк, получить ожидаемую прибыль или отыграть бонусные средства. Ощутимый недостаток – завышенный уровень комиссии со стороны букмекеров.