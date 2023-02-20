Они основаны на приращениях, за которые игроки могут набрать очки.

Что такое ключевые числа в ставках на спорт

В спорте есть ключевые числа, которые могут значительно повысить шансы на выигрыш в ставках.

Ключевые числа различаются в разных видах спорта и играют разную роль в спортивных дисциплинах.

Ключевые цифры: быстрое определение

Ключевые числа относятся к наиболее распространенному перевесу в игре. На разницу сильно влияет система подсчёта очков в виде спорта. Ключевые числа всегда связаны с приращением, с которым начисляются очки.

В американском футболе «3» и «7» – наиболее важные ключевые числа, потому что очки начисляются «тройками» за броски и «семёрками» за реализованные тачдауны.

В видах спорта с единой системой подсчёта очков, таких как хоккей или классический футбол, где за один раз можно забить только один гол, ключевые цифры менее важны. В таких видах спорта, как американский футбол и баскетбол, где команды получают разное количество очков в зависимости от типа счёта, ключевые числа становятся очень важными, особенно в азартных играх.

Подробное объяснение ключевых чисел

Ключевые числа основаны на приращениях, за которые игроки могут набрать очки. Значение различных очков в спорте, как правило, определяет наиболее распространенный предел победы. Если известен наиболее распространенный победный счёт, можно делать ставки на основе этих чисел и лучше предсказывать исход игры.

Самый распространенный показатель победы в НФЛ – три очка, стоимость броска. С 1996 года 15% всех игр в НФЛ завершаются с разницей в три очка. Когда игра НФЛ близка к концу, команды с большей вероятностью попытаются выиграть броском, чем рискнуть совершить тачдаун.

Часто ключевые цифры в спорте представляют собой значение определённого типа оценки, кратное этому значению, или число больше или меньше этого значения. Это связано с тем, что одной успешной возможности забить часто бывает достаточно, чтобы выиграть матч.

Ключевые числа наиболее важны для ставок на исход отдельных игр – на форы и тоталы, и игроки не используют их для ставок в долгосрочной перспективе на победителя чемпионата или турнира.

Ключевые числа — самые распространённые шансы на победу, определяемые системой подсчёта очков.

Как использовать ключевые числа для ставок на спорт

Самая популярная ставка во всех спортивных азартных играх называется форой по очкам и включает предсказание того, какая команда выиграет игру и каков будет перевес в победе. Тут можно получить информацию о фрибетах и узнать, как использовать поощрения на пари с ключевыми числами.

Что такое фора

Разброс очков — способ уравнять игровое поле при ставках на команды с разными способностями. Команда-фаворит получает отрицательное количество очков, аутсайдер получает положительное значение.

Для выигрыша ставки Ф1 (-2) в матче РПЛ «Зенит» – «Локомотив» первый клуб должен выиграть с преимуществом в три мяча и более. Если поставить на «Локомотив» — Ф1 (+2), клиент букмекера выиграет, если железнодорожники одолеют фаворита или проиграют менее чем в два мяча.

Форы и ключевые числа

Букмекеры знают, какие ключевые цифры важны для каждого вида спорта, и размещают значения фор вокруг ключевого числа, поскольку оно является наиболее распространённым преимуществом в победе.

Если в линии стоит разброс очков, который чуть больше или меньше ключевого числа, например, 3.5 в НФЛ, это возможность заключить удачное пари. Если клиент БК считает, что аутсайдер мотивирован на победу и имеет шансы покрыть фору +3.5 — отличное число, поскольку многие игры заканчиваются с отрывом в три очка.

Та же концепция может быть использована для маркета тотал.

Что такое тотал очков

В ставках на тотал игрок делает ставку на то, что общее количество очков, набранных обеими командами, будет больше или меньше определённого числа, выбранного букмекером.

Ключевые цифры и тотал

Факт, что очки начисляются с определённым приращением, означает, что некоторые суммы очков гораздо более вероятны, чем другие.

Если игрок на ставках знает наиболее распространенные комбинации, можно научиться определять, когда общее количество очков достигает потенциально ценного числа, в зависимости от того, каким будет исход игры.

Некоторые букмекеры позволяют делать ставки на точное общее количество набранных очков или предлагают ставки на общее количество очков в отдельной четверти или половине игры.

Ключевые цифры наиболее актуальны для нерегулярных видов спорта с разнообразной системой начисления очков.