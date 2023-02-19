«Торино» — «Кремонезе». Миранчук незаменим!

20 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Кремонезе». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех клуба из Кремоны оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Кремонезе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Кремонезе» (20.02.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/4 финала Кубка страны, а также 22-го тура Серии А. На 20 февраля запланирована встреча, которая закроет программу 23-го тура. На стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине местный «Торино» примет «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Торино» набрал хороший, по собственным меркам, ход. За последние девять туров в Серии А он потерпел поражения лишь в двух матчах. В обоих встречах «быки» уступили с минимальным перевесом в счёте. Сначала они проиграли во встрече со «Специей» (0:1), а затем в игре с «Миланом» (тоже 0:1).

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Также туринцы четыре раза сыграли вничью, в частности с «Ромой» (1:1) и неуступчивым «Эмполи» (2:2). Победы они одержали во встречах с «Сампдорией» (2:0), «Фиорентиной» (1:0) и «Удинезе» (тоже 1:0). Сейчас подопечные Ивана Юрича располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.

Не последнюю роль в успехах сыграл бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Благодаря россиянину игра «быков» стала более разносторонней и креативной. По некоторой информации, «Торино» заинтересован в том, чтобы выкупить футболиста у «Аталанты», в которой на него не сильно рассчитывают.

Агент футболиста Вадим Шпинёв недавно отметил, что какое-то решение по поводу будущего Миранчука будет принято ближе к концу весенней части чемпионата Италии. Он подчеркнул, что сейчас Алексей сконцентрирован на игре. Хавбек хорошо себя чувствует, приносит команде пользу, а также старается самосовершенствоваться.

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Кстати, бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил Миранчука за выступление во встрече последнего тура Серии А с «Миланом». Он отметил, что Алексей единственный человек, кто пытается в «Торино» созидать, а также принимает неординарные и правильные решения. Наставник подчеркнул, что полузащитник мыслит на несколько ходов вперёд.

«Кремонезе» куда менее успешен, чем «Торино». Он располагается на самом дне турнирной таблицы чемпионата Италии — на 20-м месте. За 22 тура в Серии А серо-красные не одержали ни одной победы. Они восемь раз не без удачи зацепились за ничейные результаты. Во всех остальных матчах потерпели поражения и много пропустили.

За этот период времени в ворота команды из Кремоны было забито 40 мячей — больше всех. Сама она забила только 15. С другой стороны, серо-красные преуспевают в Кубке Италии. Они добрались до полуфинала, обыграв на предыдущих стадиях лидирующий «Наполи» (2:2, по пенальти 5:4) и «Рому» (2:1).

Похоже, «Кремонезе» бросил все силы на то, чтобы выиграть Кубок страны. В чемпионате Италии у него дела совсем плохи. За последние восемь туров серо-красные лишь раз сыграли вничью. Во всех остальных встречах они без шансов проиграли. Скорее всего, уступят и в этот раз.

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В то же время вряд ли встреча получится результативной. За 22 тура в Серии А туринцы забили всего лишь 22 мяча. Один-два гола они наверняка сумеют забить в ворота слабой в обороне команды из Кремоны. Больше — уже маловероятно. Наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Сами туринцы вряд ли пропустят больше одного гола. У них очень надёжный голкипер — Ваня Милинкович-Савич. В этом сезоне серб демонстрирует потрясающий уровень игры. Он неоднократно выручал свою национальную команду на ЧМ-2022. В составе «быков» также регулярно восхищает потрясающими сейвами.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля 2023 года

«Торино» добыл неплохие результаты в последних девяти турах в Серии А. Скорее всего, он без особого труда обыграет на домашнем стадионе главного аутсайдера первенства, который бросил все силы на Кубок Италии. Хотя много голов, наверное, ждать не стоит. Забивают туринцы нечасто. Да и пропускают редко. Их победа и низ по голам выглядит наиболее оптимальным вариантом для ставки.

Ставка: победа «Торино» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 13.02.

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