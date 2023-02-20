Любая команда, которая неожиданно проигрывает с разницей в один гол, склонна действовать отчаянно.

Что следует учитывать при ставке на угловые

Ставки на угловые в футболе – рынок для опытных игроков, которые любят следить за ходом матча.

Любая команда, которая неожиданно проигрывает с разницей в один гол, склонна действовать отчаянно, чтобы восстановить контроль над игрой и забить. Отставание обычно вызывает множество действий со стороны футболистов, приводящих к угловым.

Что означают цифры?

Основные причины угловых в футболе:

команда исполняет много угловых ударов, проигрывая одинаково сильным соперникам;

клуб в среднем подаёт шесть угловых при победе и восемь – при поражении;

соперники проводят много времени в атаке, но не забивают – количество угловых увеличивается.

Пропорции угловых

Если болельщик ожидает, что во время матча соперники в среднем забьют 2.6 гола и фаворит забьёт два гола, это означает, что лидер осуществит до 67% всех угловых в игре.

Советы по ставкам на угловые

Стратегия и тактика ведения игры команды сильно влияют на количество угловых ударов. Профессионалы советуют неопытным новичкам не спешить ставить личные средства на незнакомый маркет. Букмекеры часто предлагают использовать бесплатные ставки для игры по новой стратегии. Можно заранее узнать возможности бонусных кодов и заключать пари на угловые с минимальным риском.

Предматчевые ставки

Профессионалы любят делать ставки по ходу игры, но ставки перед матчем также обеспечивают коэффициенты до 3.00 для угловых ударов.

Задача болельщика перед матчем — выяснить основную тактику и мотивацию команд:

оценить общую стратегию игры клубов;

узнать стиль игры нападающего;

предположить уровень мотивации команд в чемпионате.

Факторы помогут определить количество угловых, которых будет больше или меньше для каждой команды.

Тайминг рынка угловых

Коэффициент маркета на угловые удары может доходить до 6.00 при вероятности, что команда выиграет угловые в течение 10–15 минут.

Это сложный прогноз для ставок в прематч, но если следить за командой в течение всего сезона и найти закономерность в стиле игры, можно играть на высоких котировках в БК.

Угловые и жёлтые карточки

Стратегия может значительно увеличить шансы на выплату, так как букмекеры предлагают коэффициент около 5.00 за угловые больше/меньше и ЖК больше/меньше.

Точки давления в ставках на угловые

Когда стремление команды к победе возрастает из-за чемпионских титулов или квалификационных очков, опытные игроки выбирают ставки на угловые. Стратегия работает, когда проигрывающая команда контролирует мяч с одним голом и до конца матча остаётся несколько минут – аутсайдер рискует, чтобы забить гол за ограниченное время.

Статистика показывает, что в такой ситуации на поле подают больше угловых, поскольку шансы на то, что голы закончатся быстрыми, но менее эффективными ударами, пресекаются соперником. Из-за этого побеждающая сторона устаёт и нервничает, и большинство атак заканчиваются угловыми, а не перехватами.

Стратегия для игры на угловых

Для опытных игроков игра в лайве – всегда лучший вариант для заключения пари на угловые, например, если фаворит отстаёт на гол в последние несколько минут первого или второго тайма.

Ситуация с отставанием в один мяч почти всегда приводит к тому, что проигрывающая команда проводит серию атак, в то время как соперник стремится отступить и подготовиться к обороне, чтобы сохранить преимущество.

Опытные игроки не ставят на тотал больше. Шансы в конечном итоге окажутся неблагоприятными, поскольку букмекерская контора снизит котировки на угловые удары. После 5-10 минут напряжённой игры обе команды, как правило, играют уверенно, сосредоточившись на контроле мяча и предвидении возможных ошибок.

Стратегия ставок на угловые от профессионалов

Профессиональные игроки на ставках внимательно отслеживают ситуацию на поле перед заключением пари и выявляют благоприятные для ставки факторы:

высокий темп в игре с переводом мяча на фланг;

атакующие футболисты получают мяч близко к флангам вместо того, чтобы поймать передачу в центре;

проигрывающая сторона агрессивно атакует;

активные болельщики занимают близкие к полю места.

Обычно игроки ставят на угловые на 55-60-й минутах матча, но всегда следует помнить, что голы могут мгновенно изменить темп и общий стиль игры.