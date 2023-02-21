Экспресс на 21 февраля с коэффициентом 8.3: Клоппу нужно спасти сезон, но Анчелотти против

21 февраля пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, а также в английском Чемпионшипе. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля

«Ливерпуль» потихоньку начал играть как раньше и набирать очки у себя в Англии. Две уверенные победы — в дерби и над крепким «Ньюкаслом» — это хороший и обнадёживающий знак. Особенно радует атака «красных», которая возвращает себе оптимальную форму. Салах продолжает тащить команду, наконец освоился и начал забивать Гакпо, да и Нуньес уже не так часто портит отличные моменты.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Реал» после клубного чемпионата мира тоже набрал отличную форму, одержав две сухие победы в чемпионате. И если три очка со скромным «Эльче» — это задача-минимум, то неплохая, пусть и нервная игра с крепкой «Осасуной» должна добавить уверенности игрокам. «Реал» неплохо оборонялся в последнее время, но только с теми соперниками, которые не слишком его напрягали.

В гостях у «Ливерпуля» ситуация будет другая. Мерсисайдцы могут навязать сопернику свой футбол, неплохо напрячь оборону «Реала». Однако при этом сам «Ливерпуль» сейчас далеко не эталон надёжности. Велика вероятность, что матч может получиться результативным. Есть смысл присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.65.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля

«Айнтрахт» — победитель прошлого розыгрыша Лиги Европы. Команда Оливера Гласнера в текущем сезоне после стартовой раскачки своими результатами показывает, что способна добиться более значимых результатов, в том числе на внутренней арене. После 21 тура Бундеслиги у «орлов» 11 побед и пять ничьих. Они расположились на шестой строчке в турнирной таблице, а отставание от лидера чемпионата составляет лишь пять очков.



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«Айнтрахт» не выделяется активными действиями в атаке, но впечатляет качеством игры в завершающей стадии. Игроки наносят по 11,5 удара, из которых 4,4 приходится в створ ворот (15-й и 10-й показатели в чемпионате Германии), но забили 42 мяча. В половине голов принял участие Рандаль Коло Муани. На счету французского нападающего 10 голов и 10 ассистов. С начала октября Муани лишь в двух встречах не сумел отметиться результативными действиями.

«Наполи» невозмутим. После 23 туров чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти возглавляют турнирную таблицу с 15-очковым буфером от ближайшего преследователя. «Партенопейцы» крейсерским ходом движутся к первому с сезона-1989/1990 скудетто.

Виктор Осимхен с одноклубниками также отличаются результативной игрой в атаке. В 23 матчах Серии А они забили 56 голов, причём лишь в пяти встречах отмечались менее чем двумя мячами. К грядущей встрече футболисты «Наполи» подходят в отличной игровой форме. Они выиграли пять последних матчей с общим счётом 12:1. Рекомендуем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Норвич» — «Бирмингем» 21 февраля

Мгновенный эффект от назначения Давида Вагнера сошёл на нет, и у «Норвича» начались трудовые будни. С незапланированными потерями очков, с вылетом из топ-6 и старыми проблемами, которые опять вылезли наружу. Стабильности «канарейкам» очень не хватает, причём как по результатам, так и по игре.

«Бирмингем» после хорошего начала сезона вернулся на привычные для себя места в нижней части турнирной таблицы. У синих бывают неплохие всплески, и команда набирает очки там, где не должна была их брать. Но если ты проигрываешь «Хаддерсфилду» и «Кардиффу», то у тебя точно есть проблемы. Травмы серьёзно подкосили команду Джона Юстаса, а толкового резерва у неё не было.

Обе команды имеют определённые проблемы с атакой и зачастую больше надеются на надёжную игру в обороне. Высокой результативностью они не отличаются, и ждать, что сейчас их наконец прорвёт, не стоит. Предлагаем поставить на «обе забьют – нет» за 1.74.

Экспресс на матчи 21 февраля

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче «Ливерпуль» — «Реал» за 2.65.

Ставка 2: ТБ 2.5 в матче «Айнтрахт» — «Наполи» за 1.80.



Ставка 3: обе забьют — нет в матче «Норвич» — «Бирмингем» за 1.74.

Общий коэффициент: 2.65 Х 1.80 Х 1.74 = 8.3.

Джикия: нужно выигрывать трофеи, чтобы считаться легендой «Спартака».



Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» и «Реала».



Кордоба: не жалею, что согласился перейти в «Краснодар».