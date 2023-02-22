«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Холанд забьёт, но не увезёт победу

22 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз. Аналитики «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Манчестера можно с коэффициентом 1.76. Успех немецкого клуба оценивается аналитиками в 4.50. На ничью предлагают поставить за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» 22 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61. Вы можете скачать приложение «Фонбет», получить фрибет 2000 рублей и использовать его на эту игру.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (22.02.2023)

«Лейпциг» и «Ман Сити» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Предстоящая встреча будет третьей в истории команд. Год назад они играли на групповом этапе. И тогда команды обменялись домашними победами: англичане выиграли 6:3 на своём поле, немцы ответили домашней победой 2:1.

«Лейпциг» не проигрывает 18 матчей подряд во всех турнирах. После слабого старта сезона команду покинул Доменико Тедеско. На его место назначили бывшего тренера «Зальцбурга» Марко Розе. И с ним команда преобразилась!

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«Манчестер Сити» сенсационно потерял очки в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:1). Эта осечка обострила борьбу с «Арсеналом» за чемпионство. «Горожане» идут на втором месте, отставая от лондонцев на два очка. И у «канониров» есть ещё игра в запасе.

«Манчестер Сити» уверенно прошёл групповой этап Лиги чемпионов, опередив «Севилью», дортмундскую «Боруссию» и «Копенгаген». Однако у команды Пепа Гвардиолы порой возникают проблемы в матчах, где, казалось бы, их не должно возникнуть.

«Лейпциг» в выходные разгромил «Вольфсбург» со счётом 3:0. Голы забили Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер и Доминик Собослаи. Команда Розе находится в хорошей форме и доставит немало хлопот «Манчестер Сити».

Главное оружие «горожан» — Эрлинг Холанд. «Лейпциг» — одна из «любимых» его команд со времён выступлений за «Боруссию» из Дортмунда. Холанд забил шесть голов в ворота «Лейпцига», а его команды выиграли три из четырех матчей.

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В списке травмированных игроков «Сити» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов всего один игрок. Защитник Джон Стоунз выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.

«Лейпциг» будет играть с запасным вратарем Янисом Бласвихом. Он заменил Петера Гулачи, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Впрочем, пока игра Бласвиха не даёт поводов для беспокойства. Пропустит первый матч плей-офф Дани Ольмо, его возвращение в строй ждут к ответному матчу. Защитник Абду Диалло также не примет участия в первом матче из-за проблем с коленом.

Все предыдущие встречи команд были результативными. В среду тоже должны быть голы. «Манчестер Сити» — фаворит, но «Лейпциг» при своих трибунах вполне способен добиться приемлемого результата. Предлагаем рискнуть и поставить на точный счёт 2:2. В «Фонбет» дают на этот исход коэффициент 16.00. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: ничья 2:2 за 16.00.

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