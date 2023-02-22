ЦСКА – «Краснодар». Кордоба и Чалов разогреют трибуны

23 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Краснодар». Начало в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех краснодарцев оценивается аналитиками в 4.10. Поставить на ничью предлагают за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА – «Краснодар» 23 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА – «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Краснодар (23.02.2023)

Российский футбол официально выходит из отпуска. В четверг, 23 февраля, состоятся два матча Кубка России. Один из них пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», где ЦСКА примет гостей из Краснодара. Стартовый свисток в матче будет дан в 17:30 мск.

ЦСКА дошёл до этой стадии не без потерь и даже не смог занять первое место в своей группе. Армейцы дома минимально проиграли «Торпедо» (0:1), а на выезде уступили «Уралу» в серии пенальти. И всё-таки эти осечки никак не испортили впечатление от общего уровня игры команды.

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Во второй половине сезона московскому клубу предстоит решить много задач. В чемпионате он находится на пятой строчке и на шесть очков отдалился от тройки сильнейших. Однако зимние сборы подопечные Владимира Федотова провели ударно. Они приняли участие в восьми товарищеских матчах и проиграли только в одном из них.

При этом у хозяев проходных соперников на данном этапе практически не было. Таковым может считаться разве что танзанийская «Симба». Армейцы дважды не уступили «Оренбургу» (1:0 и 1:1), а также «Ахмату» (1:1), обыграли московское «Динамо» (2:1) и белградский «Партизан» и забили шесть голов в ворота «Алании» (6:0). И лишь «Рубин» на финише предсезонки обыграл красно-синих (2:0).

Вопреки последнему поражению, можно отметить, что ЦСКА находится в отлично игровой и физической форме. Команда активна в атаке, пусть больше двух мячей почти и не забивала, но стабильностью радовала. Важно, что также хороши и лидеры – Фёдор Чалов забил 5 из 15 общекомандных мячей, а ещё три записал на свой счёт Хесус Медина.

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«Краснодар» этой зимой впечатлял гораздо меньше, но это и немудрено для команды с новым тренером у руля. Владимир Ивич заявляет, что его стиль подразумевает постоянное давление и стремление двигать мяч вперёд, но пока видна лишь нестабильность. Серб пытался экспериментировать и с тактикой, и с сочетанием игроков, однако итоговый плод его трудов ещё только предстоит увидеть.

На сборах «Краснодар» провёл всего четыре встречи и проиграл один раз. Сперва «быки» по одному мячу забили в ворота скромного «Бунёдкора» (1:0) и обновляющегося «Сочи» (1:0), а затем пропустили четыре в матче со «Спартаком» (0:4), но в полной мере отыгрались на «Ростове» (4:0). Пожалуй, именно игру с жёлто-синими сейчас можно считать ориентиром.

Оборона краснодарцев хоть и пропускала голы только в одном матче, однако ошибок допускала много, и проблем в первых официальных играх не избежать. Поэтому Ивичу придётся рассчитывать на своих нападающих. Тем более что разнообразие вариантов впечатляет – к Кордобе, Олусегуну и лучшему бомбардиру Сперцяну добавились новички Мозес Кобнан и Кади.

«Краснодар» точно постарается проверить на прочность защиту ЦСКА, но рассчитывать на победу в матче на выезде ему сложно. Во-первых, будет ещё ответная домашняя встреча, где и решится общий исход. Во-вторых, не стоит недооценивать отсутствие игровой практики. Гости провели последний матч почти две недели назад, тогда как соперник не отдыхал.

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ЦСКА заслуженно считается фаворитом матча, однако ставить на победу одной из команд — не лучшая идея. В пяти из шести последних очных игр соперники пробивали стандартный тотал голов, и всегда результативность была обоюдной. Ставка обе забьют и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.18 выглядит хорошо. К тому же у команд есть такие классные футболисты, как Кордоба, Сперцян, Чалов и Карраскаль.

Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА – «Краснодар 23 февраля 2023 года

Два гранда российского футбола возвращаются с каникул и проведут встречу в Кубке России. ЦСКА хорошо поработал на зимних сборах, проиграв только в одном из восьми товарищеских матчей. Команда в неплохой физической форме, лидеры в составе и на своём поле постараются порадовать болельщиков яркой игрой. «Краснодар», возможно, будет осторожнее, ведь новому тренеру не захочется сразу всем рисковать. Однако закрываться «быки» явно не станут. Поэтому ждём немало голов.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 8.48.

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