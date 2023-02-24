«Реал» — «Атлетико». Как в старые добрые!

25 февраля состоится матч 23-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «матрасников» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 25 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» (25.02.2023)

Отгремели первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В чемпионате Испании на 25 февраля запланированы четыре встречи 23-го тура. В одной из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в мадридском дерби померяются силами «Реал» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Реал» испытывал некоторые трудности после ЧМ-2022. Он был сам на себя не похож, в частности из-за травм лидеров. «Сливочные» демонстрировали невнятный футбол и терпели неудачи. Тем не менее Карло Анчелотти сумел вытащить их из кризиса. Помог реабилитироваться Клубный чемпионат мира.

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Ведущие футболисты «Реала» оправились от повреждений. Анчелотти отладил сыгранность и без каких-либо проблем выиграл турнир в Марокко. По возвращении «сливочные» одержали уверенные победы в последних двух встречах испанской Примеры — с «Эльче» (4:0) и «Осасуной» (2:0).

После этого «Реал» провёл матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на то что встреча проходила в Англии, клуб одержал разгромную победу, со счётом 5:2. Главными героями стали Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Оба записали на свой счёт по дублю, а также по одной результативной передаче.

В прошлом году связка бразильца и француза творила невероятное. По большей части благодаря их стараниям «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок и чемпионат Испании. В текущем сезоне дуэт нападающих не особо радовал результативностью, так как обладателю «Золотого мяча» постоянно докучали травмы. Надеемся, больше их не будет.

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У «Атлетико» дела обстоят несколько иначе. В этом сезоне он очень нестабилен. За 22 тура в чемпионате Испании он добыл только 12 побед, причём практически все они были одержаны во встречах с аутсайдерами. Также «матрасники» пять раз сыграли вничью и потерпели столько же поражений, в том числе в матчах с «Реалом» (1:2) и «Барселоной» (0:1). В обоих случаях на домашнем стадионе.



Помимо того, подопечные Диего Симеоне вылетели из Кубка Испании, уступив во встрече 1/4 финала «Реалу» (1:3 ДВ). И это в тот период времени, когда у «сливочных» прослеживался спад. С сильными соперниками у «матрасников» в этом сезоне регулярно возникают проблемы.

За шесть туров группового этапа Лиги чемпионов красно-белые выиграли только во встрече с «Порту» (2:1). Вничью они сыграли с «Брюгге» (0:0) и «Байером» (2:2). Причём все эти встречи проходили на домашнем стадионе «матрасников». В трёх других играх, на выезде, они потерпели сокрушительные поражения.

К предстоящему матчу «Атлетико» подходит без важного игрока — Родриго Де Пауля. Чемпион мира получил травму в матче последнего тура с «Атлетиком» (1:0). Сдаётся, в предстоящем матче «сливочные» одержат победу. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

У «Реала» тоже есть несколько кадровых потерь. Недавно выбыли из строя Давид Алаба и Родриго. Впрочем, ключевыми потери назвать нельзя. Австрийца весьма успешно подменил во встрече с «Ливерпулем» Начо. На позицию бразильца у Анчелотти также предостаточно мастеровитых игроков.

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Несмотря на отставание в целых восемь очков от лидирующей «Барселоны», «сливочные» не теряют надежд на победу в Ла Лиге. Чемпионская гонка служит дополнительным мотиватором. На «Сантьяго Бернабеу» «галактикос» всегда выступают с особым рвением. Поддержка родных болельщиков наверняка поможет им обыграть «матрасников».

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 25 февраля 2023 года

После неудачного отрезка сезона «Реал» вернул былые кондиции. Связка Бензема и Жуниора заработала как прежде в самый важный момент. На домашнем стадионе мотивированные чемпионской гонкой «сливочные» наверняка обыграют «Атлетико». В этом сезоне «матрасники» регулярно терпят поражения в матчах с сильными соперниками. Если уж дома подопечные Симеоне уступили в последней очной встрече в Ла Лиге, то на выезде, сдаётся, их тем более ждёт провал.

Ставка: победа «Реала» за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.82.

Александр Мостовой: «Локомотив» может исправить ситуацию в РПЛ.

Прогноз на матч «Волга» – «Зенит» с коэффициентом 2.35.