«Борнмут» — «Ман Сити». Гвардиола ещё в гонке за чемпионство

25 февраля состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Победа «Борнмута» оценена в 10.0. Заключить пари на ничью предлагается за 6.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити» 25 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Борнмут» — «Манчестер Сити» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.50. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Манчестер Сити» (25.02.2023)

Матч 25-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити» состоится 25 февраля в Борнмуте на стадионе «Виталити». Пол Тирни в 20:30 мск даст стартовый свисток. «Борнмут» с начала сезона-2022/2023 прошёл через ротацию на тренерском мостике и смену владельцев. Скотт Паркер после унизительного поражения в матче с «Ливерпулем» (0:9) был отправлен в отставку.

«Брайтон» потерпел поражения в 9 из 13 последних встреч. Видимо, дела в клубе плохи. Лишь в двух матчах команда одержала победы и в стольких же играла вничью. Расположились «вишни» на 17-м месте с отрывом в одно очко от зоны вылета.

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«Вишни» пропустили 44 мяча — худший показатель в АПЛ, но стоит отметить, что треть из них пришлась на матчи с «Манчестер Сити» (0:4), «Арсеналом» (0:3) и «Ливерпулем» (0:9) в начале сезона. В последних играх подопечные Гари О’Нила не допускали грубых ошибок в защите, правда, класс соперников был невысок. Сможет ли Нето справиться с ударами Холанда и компании?

«Манчестер Сити» последние две недели февраля проводит в условиях насыщенного календаря — шесть матчей с интервалами в три дня. Примечательно, что пять встреч подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит провести на выезде.

«Ман Сити» после возобновления клубного сезона не отличается стабильностью результатов и испытывает труднообъяснимые проблемы, выступая в гостях. За 10 туров небесно-голубые потеряли 10 очков и существенно обострили борьбу за чемпионство. Команда Гвардиолы сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Ноттингем Форест» (1:1), а также уступила «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:1).

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Стоит отметить, что в последнем выездном матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом» команда Гвардиолы вновь не сумела добиться максимального результата. «Горожане» превзошли соперника в большинстве показателей, но не смогли в полной мере реализовать атакующий потенциал, завершив встречу результативной ничьей со счётом 1:1. Интересно, что Гвардиола сказал, что ему жаль тех, кто ждал от «Ман Сити» разгромной победы.

После трансфера Холанда тренер активно экспериментирует с тактическими вариациями, в последнее время чаще применяя гибридную схему 3-4-2-1. Гюндоган оттягивает на себя внимание и предоставляет пространство для креатива Кевину Де Брёйне. Бельгийский вингер ― важнейший движущий элемент атакующего механизма команды. На его счету 17 результативных передач, из которых восемь раз забивал Холанд.

«Ман Сити» ― лучший клуб АПЛ по всем атакующим показателям: процент владения мячом, количество ударов по воротам и в створ и даже количество и точность передач. При обладании высоким атакующим потенциалом у команды Гвардиолы не возникает проблем с конвертацией преимущества в забитые голы. Среди всех клубов топ-чемпионатов Европы лишь «Бавария» более производительна.

После сенсационной потери очков в матче прошлого тура с «Ноттингем Форест» (1:1) футболисты испытывают дополнительную турнирную мотивацию. На фоне обострившейся чемпионской гонки они не могут позволить очередной осечки. «Горожане» превосходят соперника в классе и опыте. Рекомендуем ставку на победу «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.85.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Сити» 25 февраля 2023 года

«Горожане» испытывают запредельную турнирную мотивацию. В прошлом туре они потеряли очки и первое место в турнирной таблице, сыграв вничью с «Ноттингем Форест». Очередной недооценки представителя нижней части турнирной таблицы Гвардиола не допустит. Холанд имеет отличную возможность улучшить индивидуальные показатели и приблизиться к рекорду АПЛ Мохамеда Салаха. Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.85.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.82.

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