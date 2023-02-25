Экспресс на 25 февраля с коэффициентом 7.3: идеальная неделя Карло Анчелотти

25 февраля пройдут очередные матчи футбольных европейских чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.3 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 25 февраля

«Реал» на неделе в очередной раз доказал, что является командой, которую ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Победа над «Ливерпулем» должна добавить «сливочным» уверенности, но и сил она забрала немало. «Атлетико» в этот момент отдыхал, так как провалил групповой этап Лиги чемпионов и пролетел мимо плей-офф еврокубков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сейчас команда Симеоне играет лучше и стабильнее, чем осенью, но ненамного. Последние встречи с «Реалом» и «Барсой» для «матрасников» завершились неудачно, да и побеждает «Атлетико» сейчас неуверенно, с минимальным счётом и потраченными нервами. Даже до третьей строчки «Атлетико» пока не добрался.

«Реал» — явный фаворит этого матча, сейчас он сильнее «Атлетико» и готов пробивать оборону команды Симеоне. Другое дело, что «сливочные» сами не отличаются надёжной игрой в обороне, а в последнее время ещё и Куртуа начал чудить. Победа от хозяев никуда не денется, но свой гол «матрасники» забьют. Можно поставить на победу «Реала» с коэффициентом 1.87.

Прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Наполи» 25 февраля

«Наполи» оторвался на 15 очков от «Интера» в турнирной таблице, но сейчас ему предстоит поездка в гости к команде, которая может преподнести сюрприз. «Эмполи» – неудобный соперник для «Наполи», когда дело касается игр на стадионе «Карло Кастеллани». Лишь однажды неаполитанцы победили здесь из девяти попыток. Случилось это в 2017 году.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Эмполи» находится в неплохой форме – лишь однажды за последние девять встреч подопечные Паоло Дзанетти проиграли матч. Но игра предыдущего тура с «Фиорентиной» (1:1) оставила «Эмполи» без трёх игроков основного состава. Защитник Жан-Даниэль Акпа Акпро и капитан команды Филиппо Бандинелли схватили лишние жёлтые карточки, а нападающий Николо Камбьяги получил травму.

«Наполи» в сумасшедшей форме. Команда Лучано Спаллетти победила в 18 из 19 предыдущих матчей. Лишь преследующий неаполитанцев «Интер» смог немного подпортить настроение Хвиче Кварацхелии и компании. Грузинский футболист забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в последних шести официальных матчах. Один из этих голевых пасов вышел весьма изящным и в важном матче – пяткой в игре Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (2:0).

«Наполи» побеждает с разницей минимум два мяча пять выездных игр подряд. Если учитывать кадровые проблемы у соперника, есть все предпосылки, что эта серия продолжится. Поставим на победу гостей с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал» 25 февраля

«Лестер» продолжает бросать из жара в холод и обратно. На этот раз серия из трёх побед подряд сменилась сокрушительным поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:3). За четыре последние игры с участием «лис» в АПЛ было забито 18 мячей, 10 из которых записали на свой счёт игроки «Лестера». «Арсенал» в прошлом туре был в шаге от того, чтобы записать на свой счёт пятый подряд матч без побед, но дальний удар Жоржиньо, который обернулся автоголом чемпиона мира Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы», вернул «канониров» на вершину турнирной таблицы.

Положение всё ещё шаткое – травмы Томаса Парти и Габриэла Жезуса дают о себе знать. Сбоит защита, пропускающая шесть матчей подряд. Однако у команды Микеля Артеты есть чемпионский характер и целая неделя на то, чтобы перевести дух и сделать выводы из недавнего неудачного отрезка. «Арсенал» побеждает «Лестер» четыре матча подряд. Поставим на победу лондонцев и сейчас. Коэффициент 1.73.

Экспресс на матчи 25 февраля

Ставка 1: победа «Реала» над «Атлетико» за 1.87.

Ставка 2: победа «Наполи» над «Эмполи» с форой (-1.5) за 2.25.

Ставка 3: победа «Арсенала» над «Лестером» за 1.73.

Общий коэффициент: 1.87 Х 2.25 Х 1.73 = 7.3.

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