Как делать ставки на NASCAR

Ставки на гонки — не просто выбор гонщика, автомобиля или команды, которая победит.

NASCAR — марафон, наполненный адреналином, ставки только усиливают азарт фанатов гонок.

С точки зрения азартных игр ставки на гонки — не просто выбор гонщика, автомобиля или команды, которая победит. Сезон автогонок длится круглый год – любители имеют массу возможностей отточить стратегии ставок.

Перед заключением пари на NASCAR пользователю букмекерской конторы необходимо выяснить, какие виды ставок доступны в БК, найти лучшие значения котировок, научиться увеличивать выигрышный потенциал и использовать для ставок бонусы букмекеров.

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Как работают ставки на NASCAR?

Ставки на NASCAR отличаются от традиционных линий ставок на спорт. Но основные концепции ставок на автогонки сродни пари на другие спортивные дисциплины.

Для ставок на гонки поклонники чаще выбирают два рынка:

победитель заезда;

тотал больше/меньше.

Ставки на победителя

В NASCAR любитель пари делает ставку на гонщика, который потенциально может выиграть гонку.

Котировки на заезды Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей обычно отображаются в американских коэффициентах – в виде трёхзначного числа со знаком плюс или минус. Например, маркет «Джефф Гордон победит» (+900) означает, что ставка в 100 рублей на Джеффа Гордона принесёт выплату в общей сложности 1000 рублей – 900 рублей прибыли плюс первоначальная сумма.

Ставки на тотал больше/меньше

Маркет очень распространён в ставках на NASCAR. Букмекерская контора устанавливает линию на то, сколько пилотов сойдёт с дистанции в гонке или какую позицию займёт гонщик в квалификации. В общей строке тотала для гонки будет указан гонщик и конечная позиция. Например, Джимми Джонсон – финишная позиция:

больше 6.5;

меньше 6.5.

Задача клиента – выбрать, будет больше или меньше проигравших пилотов, угадать финальную строку гонщика в заезде.

Экзотические и длительные ставки

Экзотические ставки на автомобильные гонки представляют собой особую категорию пари, включают ставки на ситуации, которые не касаются того, какой водитель выиграет заезд, например, появление на поле аварийной бригады или самый быстрый круг.

Один из самых популярных маркетов в NASCAR — ставка на результат, который произойдёт намного позже в сезоне, например, выбор пилота, который выиграет чемпионат Monster Energy Cup.