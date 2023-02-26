Важность использования статистики xG при размещении ставок

В футболе окончательный счёт не всегда показывает всю статистику игры из-за низкой результативности вида спорта.

В футболе термин xG – «ожидаемые голы» рассчитывает вероятность превращения атакующих ударов по мячу в голы.

Статистика сделанных бросков и ударов, которые стали голами, может показать теоретическое количество голов команды.

Вероятность 1,00 xG указывает на гарантированную цель, которой не существует. Показатель xG 0,40 означает, что из 10 сделанных бросков велика вероятность, что четыре мяча попадут в цель.

Как рассчитываются ожидаемые цели

Если бросок совершён ближе к цели, справедливо ожидать, что xG будет выше. У ударов головой xG ниже, чем у ударов ногой.

Ожидаемые голы рассчитывают качество голевых моментов и вероятность того, что мячи будут забиты в ворота.

Качество броска в футболе измеряется постоянными переменными:

угол удара;

тип передачи;

расстояние до цели;

удар головой, ногой, корпусом;

расстановка сил на поле;

случайности.

Информативность показателя xG

Несмотря на то что показатель популярен среди любителей спортивной статистики и среди болельщиков, продолжаются споры о том, какую информацию игроки на ставках могут получить из ожидаемых голов.

Эксперты считают xG «самой бесполезной статистикой в ​​истории футбола». Если команда выигрывает со счётом 1:0 в турнире, клуб получает три очка, независимо от статистики ожидаемых голов.

Ожидаемое количество голов показывает теоретическое количество голов, которое команда или игрок могут забить в среднем, основываясь на сделанных попытках.

Полезность xG для ставок на футбол

Игроки, делающие ставки на футбол, всегда заинтересованы в том, чтобы получить преимущество, и при правильном использовании xG могут найти возможности для выигрыша. В футболе окончательный счёт не всегда показывает всю статистику игры из-за низкой результативности вида спорта.

Например, когда «Ливерпуль» сыграл вничью 1:1 с «Бёрнли» с xG 2,18, у «Бёрнли» xG был намного ниже — 0,45. Однако это не означает, что у «Ливерпуля» было меньше шансов по сравнению с «Бёрнли», поскольку у «Бёрнли» выше шанс забить больше голов.

Поклонники футбола могут использовать xG команды для анализа формы на основе прошлых выступлений, а не результатов.

Риск использования ожидаемых голов в ставках на футбол

Глядя на выступления команд и игроков, можно прогнозировать предстоящие матчи и долгосрочные тенденции. В любой момент команды или игроки, которые превзойдут данные xG, со временем вернутся к базовой статистике.

Однако некоторые футбольные команды постоянно превосходят свои модели xG в течение ряда сезонов.

Данные xG могут быть признаны недействительными в зависимости от того, как сложится матч. Например, когда команда забивает в начале игры, тренер может принять решение защитить преимущество и перейти к усиленной обороне. Тактика уменьшит xG, но не означает, что клуб плохо выступил, особенно если игрокам удалось удержать преимущество до финального свистка. На уровень xG атакующей команды может повлиять стена из защитников, блокирующих удары.

Игроку на ставках при анализе статистики стоит помнить, что в показатель xG не включены офсайды.

Заключение

Статистика или индикаторы не могут точно предсказать футбольный матч. Но правильное использование данных может помочь принять решение о ставке. Аналитики рекомендуют использовать xG-статистику совместно с тактическим или видеоанализом. Уменьшить риски при заключении пари на спорт смогут бесплатные ставки в букмекерских конторах. Тематический сайт расскажет, как использовать для ставок на футбол фрибеты букмекеров.