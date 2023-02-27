Экспресс на 27 февраля с коэффициентом 9.18: головная боль Карпина, без шансов для Дзюбы

Несмотря на то что выходные закончились, в понедельник, 27 февраля, будет немало интересных событий в футболе. Карпин приедет в гости к Гончаренко, а в Москве Артём Дзюба попытается спасти положение «Локомотива» в Кубке России. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.18 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля

Виктор Гончаренко доказал результатом игры с «Ростовом», что все товарищеские встречи на сборах не стоит принимать всерьёз. Только одну победу одержал опытный белорусский наставник в восьми контрольных играх ( при трёх ничьих и четырёх поражениях).

Его критиковали за слабый уровень подготовки футболистов, но тренер упрямо гнул свою линию. В итоге он в очередной раз доказал недоброжелателям, что является специалистом высокого уровня. В первой игре с «Ростовом» его подопечные выглядели превосходно и владели преимуществом на протяжении 90 минут. К 27 февраля они доберут в физических кондициях и прибавят в реализации.

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«Ростов» в первой игре сезона откровенно не впечатлил. Футболисты действовали на низких скоростях и не сумели создать больше двух голевых моментов. Автором единственного гола ростовчан стал Комличенко, принëсший подопечным Карпина ничью. Объективно, клуб из Ростова-на-Дону был ближе к поражению, но в нескольких эпизодах выручил голкипер.

При Викторе Гончаренко «Урал» уверенно действует на домашнем стадионе. Хозяева выиграли шесть из последних девяти матчей (при двух ничьих и одном поражении). Команда находится в отличной форме и сумеет обыграть «Ростов». Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Урала» за 2.18.

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля

Первая игра четвертьфинала прошла при игровом преимуществе красно-белых и завершилась их победой со счётом 1:0. Гильермо Абаскаль перекрыл все подступы к штрафной, и футболисты «Локомотива» беспомощно утыкались в крепкую оборону. В свою очередь, в атаке «Спартак» преуспел и создал несколько голевых моментов. Один завершился взятием ворот железнодорожников.

Автором забитого мяча стал Пруцев. По ходу встречи Абаскаль выпустил на поле легионеров, в том числе и Квинси Промеса. Пока лидер команды не набрал оптимальных кондиций, но был крайне активен. Вероятно, в понедельник он получит больше игровой практики.

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Первая официальная игра Галактионова в статусе наставника «Локомотива» не удалась. Со сменой тренерского штаба не ушли в прошлое грубые ошибки в обороне и отсутствие осмысленных комбинаций в атаке. Всего четыре удара по воротам красно-белых нанесли железнодорожники. Дзюба появился на поле в стартовом составе и был активен. Возможно, ветерану потребуется несколько официальных матчей, чтобы обрести игровой ритм.

У «Спартака» отличная стартовая позиция — железнодорожникам предстоит ликвидировать дефицит в один мяч и действовать более открыто. У красно-белых, обладающими мобильной группой футболистов атаки, появляется возможность контратаковать на пространстве. К тому же хозяева выиграли три очные встречи подряд. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Спартака» с форой (-1) за 2.45.

Прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Хетафе» 27 февраля

При довольно неплохом футболе «жёлтая субмарина» умудрилась проиграть четыре матча подряд. Кике Сетьен повёл свою команду куда-то не туда, и ему нужно срочно исправлять ситуацию. «Хетафе» хоть и в зоне вылета, но это далеко не самый приятный из всех возможных соперников. Гости в неплохой форме и всегда хорошо играют от обороны.

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Но всё же «Хетафе» не тот соперник, которого стоит бояться. Осторожный Кике Сетьен прекрасно знает, на чём держатся и как играют такие команды, а значит, у него есть к ним подход. Может, результаты у «жёлтой субмарины» и были плохие, однако по игре дома они выглядели очень достойно в матчах с «Барселоной» и «Райо Вальекано», а «Хетафе» всё же ниже уровнем.

Много голов в этом матче ждать не стоит. Обе команды не отличаются высокой результативностью. У хозяев гораздо больше шансов на победу, но она если и будет, то минимальная. Очень интересно здесь смотрится ставка на победу «Вильярреала» за 1.72.

Экспресс на матчи 27 февраля

Ставка 1: победа «Урала» в матче с «Ростовом» за 2.18.

Ставка 2: победа «Спартака» с форой (-1) в матче с «Локомотивом» за 2.45.

Ставка 3: победа «Вильярреала» в матче с «Хетафе» за 1.72.

Общий коэффициент: 2.18 Х 2.45 Х 1.72 = 9.18.

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