Экспресс на 27 февраля с коэффициентом 9.18: головная боль Карпина, без шансов для Дзюбы

Несмотря на то что выходные закончились, в понедельник, 27 февраля, будет немало интересных событий в футболе. Карпин приедет в гости к Гончаренко, а в Москве Артём Дзюба попытается спасти положение «Локомотива» в Кубке России. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.18 из матчей, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля
Виктор Гончаренко доказал результатом игры с «Ростовом», что все товарищеские встречи на сборах не стоит принимать всерьёз. Только одну победу одержал опытный белорусский наставник в восьми контрольных играх ( при трёх ничьих и четырёх поражениях).
Его критиковали за слабый уровень подготовки футболистов, но тренер упрямо гнул свою линию. В итоге он в очередной раз доказал недоброжелателям, что является специалистом высокого уровня. В первой игре с «Ростовом» его подопечные выглядели превосходно и владели преимуществом на протяжении 90 минут. К 27 февраля они доберут в физических кондициях и прибавят в реализации.
Мелкадзе: «Наполи» — это далеко не предел для Кварацхелии.
«Ростов» в первой игре сезона откровенно не впечатлил. Футболисты действовали на низких скоростях и не сумели создать больше двух голевых моментов. Автором единственного гола ростовчан стал Комличенко, принëсший подопечным Карпина ничью. Объективно, клуб из Ростова-на-Дону был ближе к поражению, но в нескольких эпизодах выручил голкипер.
При Викторе Гончаренко «Урал» уверенно действует на домашнем стадионе. Хозяева выиграли шесть из последних девяти матчей (при двух ничьих и одном поражении). Команда находится в отличной форме и сумеет обыграть «Ростов». Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Урала» за 2.18.
Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля
Первая игра четвертьфинала прошла при игровом преимуществе красно-белых и завершилась их победой со счётом 1:0. Гильермо Абаскаль перекрыл все подступы к штрафной, и футболисты «Локомотива» беспомощно утыкались в крепкую оборону. В свою очередь, в атаке «Спартак» преуспел и создал несколько голевых моментов. Один завершился взятием ворот железнодорожников.
Автором забитого мяча стал Пруцев. По ходу встречи Абаскаль выпустил на поле легионеров, в том числе и Квинси Промеса. Пока лидер команды не набрал оптимальных кондиций, но был крайне активен. Вероятно, в понедельник он получит больше игровой практики.
«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость на 30%.
Первая официальная игра Галактионова в статусе наставника «Локомотива» не удалась. Со сменой тренерского штаба не ушли в прошлое грубые ошибки в обороне и отсутствие осмысленных комбинаций в атаке. Всего четыре удара по воротам красно-белых нанесли железнодорожники. Дзюба появился на поле в стартовом составе и был активен. Возможно, ветерану потребуется несколько официальных матчей, чтобы обрести игровой ритм.
У «Спартака» отличная стартовая позиция — железнодорожникам предстоит ликвидировать дефицит в один мяч и действовать более открыто. У красно-белых, обладающими мобильной группой футболистов атаки, появляется возможность контратаковать на пространстве. К тому же хозяева выиграли три очные встречи подряд. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Спартака» с форой (-1) за 2.45.
Прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Хетафе» 27 февраля
При довольно неплохом футболе «жёлтая субмарина» умудрилась проиграть четыре матча подряд. Кике Сетьен повёл свою команду куда-то не туда, и ему нужно срочно исправлять ситуацию. «Хетафе» хоть и в зоне вылета, но это далеко не самый приятный из всех возможных соперников. Гости в неплохой форме и всегда хорошо играют от обороны.
Форвард «Сочи» Мелкадзе: не считаю, что футболистам платят много.
Но всё же «Хетафе» не тот соперник, которого стоит бояться. Осторожный Кике Сетьен прекрасно знает, на чём держатся и как играют такие команды, а значит, у него есть к ним подход. Может, результаты у «жёлтой субмарины» и были плохие, однако по игре дома они выглядели очень достойно в матчах с «Барселоной» и «Райо Вальекано», а «Хетафе» всё же ниже уровнем.
Много голов в этом матче ждать не стоит. Обе команды не отличаются высокой результативностью. У хозяев гораздо больше шансов на победу, но она если и будет, то минимальная. Очень интересно здесь смотрится ставка на победу «Вильярреала» за 1.72.
Экспресс на матчи 27 февраля
Ставка 1: победа «Урала» в матче с «Ростовом» за 2.18.
Ставка 2: победа «Спартака» с форой (-1) в матче с «Локомотивом» за 2.45.
Ставка 3: победа «Вильярреала» в матче с «Хетафе» за 1.72.
Общий коэффициент: 2.18 Х 2.45 Х 1.72 = 9.18.
В РФС подтвердили дату проведения матча Иран — Россия.
Карякин: нужно ценить иностранцев, принимающих гражданство России.
Крымские клубы могут включить в турниры под эгидой ФНЛ летом.
Талалаев: если Геркус захочет рассказать о причинах ухода из «Торпедо», сам сделает.
- 27 февраля 2023
-
06:30
- 26 февраля 2023
-
22:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 февраля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 февраля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00