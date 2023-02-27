«Тампа-Бэй» — «Флорида». Кучеров вдохновлён рекордом

Никита набрал 700 очков быстрее всех в истории «молний» — за 621 встречу. Это мотивирует ещё сильнее.

1 марта состоится матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Пантерз» оценены в 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 1.79. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (1.03.2023)

1 марта в Национальной хоккейной лиге состоится целых 10 матчей. В одном из них на стадионе «Амали Арена» в Тампе померяются силами местная «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». «Молнии» выглядят убедительнее соперника, но поможет ли им это?

Команда Джона Купера закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и за полтора месяца до конца регулярки существенно повысила свои шансы на выход в плей-офф. Отставание от лидирующего «Бостона» составляет 17 очков, а опережение идущего на девятом месте «Баффало» — 12 очков.

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«Тампа-Бэй» впечатляет яркой и результативной игрой в атаке. Лишь три клуба более производительны. Собственно, за 25 встреч в 2023 году «Лайтнинг» забросили целых 89 шайб. В 34 (10+24) из них принял непосредственное участие Никита Кучеров. Он лишь три раза покинул лёд без результативного действия.

Российский нападающий поднялся на третье место в гонке лучших бомбардиров текущего розыгрыша НХЛ. На данный момент на его счету 85 (23+62) очков в 59 играх. Стоит отметить, что в последнем матче с «Питтсбург Пингвинз» Никита набрал 700 и 701 очко в карьере НХЛ, забив гол и отдав результативную передачу.

В текущем календарном году «Флорида» выступает стабильнее, чем в начале сезона. В 15 из 24 встреч «пантеры» набрали очки, выиграв в 13 из них. Стоит отметить, что после того, как Сергей Бобровский после травмы вернулся на лёд, результаты улучшились. В первом же матче — с «Тампа-Бэй» (7:1) — он парировал 32 из 33 бросков в створ его ворот.

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В недавнем матче с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ) Бобровский повторил рекорд Евгения Набокова по числу побед в регулярном чемпионате НХЛ среди российских вратарей. Эта победа стала 353-й в карьере Сергея.

Команда Пола Мориса располагается на 11-м месте на Востоке, набрав 64 очка за 61 игру. Отставание от зоны плей-офф составляет лишь три очка, правда, «пантеры» провели на две встречи больше, чем идущий восьмым «Питтсбург Пингвинз».

«Флорида» здорово играет в атаке. Мэттью Ткачук с одноклубниками лучшие в лиге по количеству бросков по воротам соперников и восьмые по результативности. Последние 12 игр они провели ударно — забросили 45 шайб. Лишь «Эдмонтон Ойлерз» и «Баффало Сэйбрз» в среднем по ходу турнирной дистанции были более производительны.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» провели 89 личных встреч. Преимущество на стороне хозяев: у «молний» 54 победы в активе, а «пантеры» записали на свой счёт 35 выигранных матчей. Разница шайб в пользу команды Джона Купера 313:269.

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У соперников нет никаких проблем с результативностью. Они входят в топ-10 чемпионата по показателям производительности. А вот в защите у них порой случаются серьёзные провалы, причём «Флорида» замыкает десятку самых пропускающих команд. «Молнии» уверенно выступают в домашних матчах — выиграли в 22 из 29 игр, набрав 47 очков.

Предлагаем проверить вариант на ничью или победу «Тампа-Бэй» через тотал больше 5.5 шайбы за 2.04. Тем более в последнем матче с «Питтсбургом» Кучеров поставил рекорд по скорости набора 700 очков. Для этого Никите хватило 621 встречи, а предыдущий обладатель рекорда потратил на это 696 игр.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1 марта 2023 года

«Тампа-Бэй» на подъёме. Она выиграла в 15 из 25 последних матчей. По количеству набранных очков на своём льду «молнии» лучшие в чемпионате НХЛ. У «Тампа-Бэй» потрясающая линия атаки — четвёртая в лиге в показателе результативности, но имеются проблемы оборонительного характера. Собственно, после унизительного поражения от «Питтсбург Пингвинз» (3:7) Джон Купер постарается реабилитироваться в глазах болельщиков, и Никита Кучеров приложит максимум усилий, чтобы помочь тренеру в достижении цели. Отсюда ставка на ничью или победу «Тампа-Бэй» через тотал больше 5.5 шайбы за 2.04.

Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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