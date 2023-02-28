Экспресс на 28 февраля с коэффициентом 13.8: Моуринью мстит, Блан скучает

28 февраля пройдут очередные матчи футбольных европейских чемпионатов и кубков. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.8 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Серии А «Кремонезе» — «Рома» 28 февраля

Календарь сложился для «Ромы» интересным образом – в первый день февраля она выбыла из розыгрыша Кубка Италии, уступив «Кремонезе», а в последний — имеет возможность взять реванш. Нет сомнений, что Жозе Моуринью воспользуется шансом поквитаться с дерзким аутсайдером, ведь в тот период это поражение всерьёз задело тренера.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сейчас «волки» вновь в неплохой форме – в пяти последних матчах они проиграли только раз, закрепились в тройке сильнейших в чемпионате и пробились в следующую стадию Лиги Европы. У них всё ещё наблюдаются проблемы с результативностью в гостевых матчах, где уже три тура подряд едва удаётся забить хоть один гол. Однако сейчас в строй вернулись лучшие бомбардиры — Дибала и Абрахам, поэтому гости могут рассчитывать на хорошую реализацию.

А вот «Кремонезе» рассчитывать особо не на что. Важно напомнить, что в Серии А сыграно уже 23 тура, но за это время «тигры» не смогли выиграть ни одного матча. С недавних пор им не удаётся добиваться и ничьих – в девяти последних играх добыто лишь два очка. В шести случаях не получалось даже забить. Возьмём победу гостей с форой (-1.5) за 3.00.

Прогноз на матч Кубка Англии «Лестер» — «Блэкберн» 28 февраля

«Лисы» после уверенной победы над «Тоттенхэмом» не смогли развить успех и проиграли два следующих матча. Два серьёзных соперника обыграли «Лестер», не оставив ему ни единого шанса. Хозяева сейчас не отличаются стабильностью и сильным соперникам чаще проигрывают, но «Блэкберн» к таковым отнести нельзя.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Пусть даже «бродяги» идут на серии из девяти матчей без поражений, однако они не уровень АПЛ, хоть и претендуют на путёвку в элиту. Дело в том, что на выезде «Блэкберн» зачастую играет не лучшим образом, и у него сейчас много кадровых потерь.

Навязать свой футбол «лисам» гости не смогут и будут вынуждены обороняться, но делать это они умеют хорошо. Особенно заметно это было в последних матчах, когда «Блэкберн» не пропускал больше одного гола. Атака «лис» нестабильна, и у неё могут возникнуть проблемы с тем, чтобы забить. Идеальным вариантом тут выглядит ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

Прогноз на матч Кубка Франции «Лион» — «Гренобль» 28 февраля

«Лион» по ходу текущего сезоне не отличается стабильностью результатов. Лишь в последний месяц «ткачи» активизировались — набрали 13 очков в шести турах. Благодаря этому поднялись на девятое место, сократив отставание от границ зоны еврокубков до восьми очков. Лорану Блану удалось стабилизировать результаты за счёт повышения надёжности игры в обороне.

Остаются нерешёнными проблемы в атаке. «Лион» не впечатляет игрой в завершающей стадии — в 25 матчах 39 голов (седьмой показатель в чемпионате). А тут ещё зимой команду покинули Ромен Февр, Карл Токо Экамби и Тете — игроки, играющие важную роль в построении атак и созидании. Александр Ляказетт ударно играл после возобновления чемпионата — забил пять голов и отдал одну результативную передачу, однако его участие в грядущей встрече под вопросом.

В матче с представителем второго по силе футбольного дивизиона Франции, но отличающегося прочной защитой, у «Лиона» могут возникнуть определённые трудности. Мы бы присмотрелись к ставке на тотал меньше 2.5 мяча за 2.17.

Экспресс на матчи 28 февраля

Ставка 1: победа «Ромы» в матче с «Кремонезе» с форой (-1.5) за 3.00.

Ставка 2: ТМ 2.5 мяча в матче «Лестер» — «Блэкберн» за 2.12.

Ставка 3: ТМ 2.5 в матче «Лион» — «Гренобль» за 2.17.



Общий коэффициент: 3.00 Х 2.12 Х 2.17 = 13.8.

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