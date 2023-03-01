Фёдоров даст бой Ротенбергу и Билялетдинову. Кто выиграет Кубок Гагарина?

Действующий чемпион больше не главный фаворит, но его рано списывать.

Наступило время для первых матчей плей-офф КХЛ. Концовка регулярного чемпионата получилась яркой и позволила поверить, что на сей раз борьба за Кубок Гагарина вновь будет максимально интригующей. Рассмотрим шансы главных фаворитов турнира.

СКА – лучший клуб чемпионата

Команда Романа Ротенберга ворвалась в новый сезон вихрем, сметающим всех соперников на своём пути. СКА выдал самый мощный старт, одержав победы в девяти первых матчах и добился лучших показателей результативности. Что и говорить, если петербуржцы стали единственной командой, которой удалось преодолеть рубеж в 100 очков в регулярке.

СКА практически не позволял усомниться в своём превосходстве. У него самый сбалансированный состав в лиге и лучшее нападение. В среднем команда забивает 3,56 гола за встречу, но при этом у неё нет безоговорочного лидера впереди. Форвард Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром КХЛ с 62 очками, но ещё есть Марат Хайруллин и Александр Никишин с 50+ очками.

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В ноябре у Ротенберга начались ожидаемые проблемы – травмы и серии поражений, но всякий раз лидер справлялся с трудностями. В клубе делают ставку на победу в этом сезоне, поэтому неудивительно, что именно армейцев с Невы считают главными фаворитами Кубка Гагарина. Победа СКА в букмекерской конторе «Фонбет» идёт с коэффициентом 3.00.

Билялетдинов вдохнул жизнь в «Ак Барс»

«Ак Барс» едва не попал в категорию «провалов сезона». Казанцы провели мощную предсезонку – подписали Александра Радулова и пригласили Олега Знарка. Казалось бы, что может пойти не так с подобными ресурсами. Однако до конца октября хоккеисты шли за пределами зоны плей-офф.

Всё решила смена тренера. К работе вернулся сам Зинэтула Билялетдинов, и процесс построения чемпионской команды продолжился. Конфликты прекратились, оборона приобрела привычную надёжность, а впереди стал зажигать Радулов. В итоге ветеран закончил регулярный сезон в тройке лучших бомбардиров.

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За три месяца казанцы ни разу не проигрывали даже два матча подряд. А в целом потерпели поражения всего в пяти встречах в основное время. За этот период средняя результативность команды выросла до трёх шайб за игру. Победный рывок в феврале и вовсе помог «Ак Барсу» выиграть Восточную конференцию. Победа в Кубке Гагарина оценивается коэффициентом 4.20 по линии «Фонбет».

Чемпион набрал форму в нужный момент

ЦСКА идёт у букмекеров только третьим – на его победу в Кубке Гагарина дают коэффициент 6.00. Армейцы не смогли вовремя прийти в себя после триумфального прошлого сезона и начало регулярки провалили. В первых 12 матчах чемпионата у них были отрицательный баланс побед и поражений и лишь восьмая строчка.

Тем не менее подопечные Сергея Фёдорова смогли разыграться ближе к новому году. Они по очереди обыгрывали конкурентов, а концовку и вовсе провели на топ-уровне. Красно-синие подходят к плей-офф всего с двумя поражениями в пассиве за 12 игр. А также без потерь в составе и с бешеной результативностью – только в четырёх последних встречах они забили 20 голов.

«Локомотив» и «Авангард» тоже пошумят

Следом стоит отметить «Авангард», ворвавшийся в топ также после смены тренера. Всего за один месяц омичи с серии из поражений в шести матчах дошли до побед в девяти встречах кряду. «Ястребы» прекрасно играют на домашнем льду и при своих болельщиках постараются добыть стопроцентный результат, а их победа оценивается «Фонбет» коэффициентом 10.5.

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«Локомотив», в свою очередь, является скрытым фаворитом Кубка Гагарина. Игорь Никитин выстроил практически идеальную защитную систему – его команда пропускала в среднем 1,79 шайбы за матч. За весь сезон только четыре клуба смогли забросить ярославцам больше трёх шайб. Впрочем, на одной обороне далеко не уедешь, а атакуют железнодорожники по меркам топ-клуба слабо. Поэтому на них дают коэффициент лишь 13.0.

Фёдоров способен защитить титул

Не стоит недооценивать интригу в кубковых турнирах, но пока всё выглядит так, что основная борьба разгорится между большой тройкой – СКА, ЦСКА и «Ак Барсом».

Петербуржцы долго казались командой без слабых мест, однако даже у них было минимум три кризисных периода за сезон. В такие моменты им не удавалось быстро справиться с проблемами, а в плей-офф, если наступит очередной спад, времени на исправление ошибок не будет.

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«Ак Барс» наверняка доберётся до финала Востока. В первом раунде должно хватить даже класса, а на поздних стадиях вязкий стиль Билялетдинова поставит в тупик любого соперника. В то же время далеко не факт, что возрастному нападению казанцев хватит мощи, чтобы пройти весь путь до конца.

У ЦСКА пока заметен наибольший прогресс на дистанции. Команда Сергея Фёдорова почти весь сезон едва показывала и половину собственного потенциала. Однако именно к первому раунду тренеру удалось вывести армейцев почти на пик формы. У них вторая лучшая атака лиги, тройка Окулова, Григоренко и Плотникова в шикарной форме. Кубкового опыта им не занимать, а характер был продемонстрирован ещё в финальной серии с «Металлургом». ЦСКА слабее не стал и докажет это.

Ставка: ЦСКА выиграет Кубок Гагарина за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

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