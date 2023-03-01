«Авангард» — «Сибирь», 1-й матч. Кравец готов к битве за Сибирь!

2 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Сибирь». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.04. Победа новосибирцев по итогам 60 минут оценивается в 3.24.

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Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 2 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Сибирь» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.94.

Анализ и прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Сибирь» (02.03.2023)

2 марта в КХЛ будут бушевать страсти — начался плей-офф. Четыре встречи увидят болельщики в четверг, но наибольшее внимание будет приковано к игре в Омске. «Авангард» скрестит клюшки с «Сибирью» на площадке «G-Drive Арены». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дебютирует в плей-офф с топ-клубом. Эмоции у опытного специалиста зашкаливают. Он рассказал журналистам, что чувствует электрические разряды от скорейшего желания вывести команду на лёд в первой игре серии. Кроме того, он добавил, что «Авангард» будет биться за Сибирь. Звучит громко!

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После тщательного анализа действий «Авангарда» вызывает удивление волнение Кравца за результат. Его подопечные набрали потрясающую форму на финише регулярного чемпионата. Хоккеисты из Омска вытаскивали сложнейшие матчи за мгновения до провала.

Достаточно вспомнить встречу с «Локомотивом». За девять минут до конца «ястребы» проигрывали 1:3, но сумели отыграться. Буше забросил третью шайбу в ворота железнодорожников за четыре секунды до финальной сирены, сведя болельщиков с ума от счастья. На кураже в овертайме Найт оформил победу «Авангарда» со счётом 4:3 ОТ.

Перед плей-офф тренерский штаб «Авангарда» плавно выводил хоккеистов на пик формы. Несмотря на отсутствие глубины состава, у Кравца есть повод для оптимизма. Его лидеры провели весь сезон без травм.

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«Ястребы» хорошо знают свои козыри, которые должны принести результат в плей-офф. Прежде всего это умение использовать численное преимущество. Спецбригада большинства у хозяев одна из лучших в лиге. Им достаточно секундной расслабленности соперника, чтобы забросить шайбу, а в плей-офф редко случаются голевые фейерверки!

Есть свои козыри и у «Сибири». Мартемьянов умело настроил тактическую схему для игры в формате «5 на 5». Его подопечные действуют с высоким уровнем концентрации и стараются всегда навязывать сопернику силовую борьбу.

Только есть одно но. Хоккеисты «Сибири» выдают результат, когда они на пике физической формы. Последние игры регулярного чемпионата наглядно продемонстрировали, что скоростной работы им катастрофически не хватает. Обыграть же опытных «ястребов» на классе не получится.

«Авангард» и «Сибирь» провели 58 личных встреч. Внушительное преимущество на стороне хозяев: у омичей 39 побед, а новосибирцы записали в актив 19 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 151:112 в пользу «ястребов».

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На «Сибирь» оказывают давление повышенные ожидания болельщиков после успешного выступления в регулярном чемпионате. Клубу из Омска не привыкать к статусу фаворита. Волнение главного тренера даже пойдёт на пользу — он получит новые эмоции и сможет поставить соперника в тупик за счёт нестандартных ходов.

В пользу победы хозяев пять подряд выигранных в Омске личных встреч (одна в овертайме). Отметим, что в четырёх матчах заброшено не более пяти шайб. Перспективно смотрится ставка на победу «Авангарда» и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 2.73 по линии «Фонбет».

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 2 марта 2023 года

«Авангард» набрал отличную форму перед плей-офф. Психологическая уверенность в собственных силах, помноженная на новые эмоции главного тренера, поможет «ястребам» начать серию с победы. Ждать открытого и результативного хоккея в кубковых матчах несколько наивно.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.78.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

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